Страны Евросоюза не достигли соглашения о запрете импорта российской нефти

Постоянные представители стран Европейского Союза пока не пришли к соглашению о запрете импорта российской нефти. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Ранее в СМИ появились сведения о планах Евросоюза в рамках шестого пакета санкций против России прекратить приобретать нефть из РФ в течение ближайших шести месяцев. Однако позднее появилась информация, что итогового решения принято так и не было.

«Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг», — отмечает агентство.

Дело в том, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность из-за вероятных последствий предложенных мер. Изначально предполагалось, что Венгрии и Словакии будет предоставлена отсрочка до конца 2023 года для адаптации к эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

В марте вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что отказ от российской нефти будет иметь катастрофические последствия для мирового рынка и приведет к резкому повышению цен на топливо, о чем сообщал «Татар-информ».