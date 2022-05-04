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Ру Тат
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Экономика
4 мая 2022  18:21

Страны Евросоюза не достигли соглашения о запрете импорта российской нефти

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Постоянные представители стран Европейского Союза пока не пришли к соглашению о запрете импорта российской нефти. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Ранее в СМИ появились сведения о планах Евросоюза в рамках шестого пакета санкций против России прекратить приобретать нефть из РФ в течение ближайших шести месяцев. Однако позднее появилась информация, что итогового решения принято так и не было. 

«Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг», — отмечает агентство.

Дело в том, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность из-за вероятных последствий предложенных мер. Изначально предполагалось, что Венгрии и Словакии будет предоставлена отсрочка до конца 2023 года для адаптации к эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. 

В марте вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что отказ от российской нефти будет иметь катастрофические последствия для мирового рынка и приведет к резкому повышению цен на топливо, о чем сообщал «Татар-информ».

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине #евросоюз
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