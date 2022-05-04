WSJ: Новые санкции ЕС предполагают отказ от закупок нефти из России в течение полугода

Новый пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС, предполагает отказ от закупок нефти из России в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.

«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение 6 месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — рассказали источники.

Отмечается, что у Венгрии и Словакии будет 20 месяцев, чтобы отказаться от нефтяного импорта. По словам чиновников, такие же уступки могут сделать по меньшей мере еще для двух стран — Чехия и Болгария.

Представители 27 стран Евросоюза намерены обсудить инициативу сегодня, решение по данному вопросу они могут принять уже на этой неделе, передает РИА Новости.

После начала спецоперации по демилитаризации Украины Евросоюз принял пять пакетов санкций против российских физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики страны.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что очередной пакет санкций расширит список российских банков, которые отключат от SWIFT.