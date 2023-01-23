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Политика
23 января 2023  17:51

Страны ЕС 22 февраля оценят «последствия украинского конфликта»

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Европейский союз планирует 22 февраля провести в Стамбуле саммит, на котором будет обсуждаться украинский  конфликт, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут.  На мероприятие приглашены также представители Правительства Украины. Об этом сообщает РИА Новости.  

Уточняется, что главными темами беседы станут последствия конфликта для геополитики и мировой экономики. «Таким образом мы выразим поддержку Украине», – уверен турецкий чиновник. 

 

#евросоюз #спецоперация на Украине #политика
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