Страны ЕС 22 февраля оценят «последствия украинского конфликта»

Европейский союз планирует 22 февраля провести в Стамбуле саммит, на котором будет обсуждаться украинский конфликт, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. На мероприятие приглашены также представители Правительства Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что главными темами беседы станут последствия конфликта для геополитики и мировой экономики. «Таким образом мы выразим поддержку Украине», – уверен турецкий чиновник.