Путин назвал целью спецоперации прекращение восьмилетней войны в Донбассе

Россия не могла не отреагировать на боевые действия в Донбассе, которые не прекращаются с 2014 года, и на их прекращение и направлена специальная военная операция на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают», — поделился своим пониманием ситуации российский лидер.

По словам Путина, Россия очень долго пыталась решить эту ситуацию путем переговоров, но страны Запада и их партнеры, уверен он, все время «обманывали и водили за нос».

«Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали всё возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — добавил он.

Специальная военная операция на Украине проводится по решению Президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого года.