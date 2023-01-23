Лавров заявил, что война Запада с Россией из гибридной превратилась в почти настоящую

Глядя на сегодняшнюю ситуацию на территории Украины, можно сказать, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая и тщательно спланированная. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД ЮАР.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», – приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил о том, что нынешний конфликт на Украине «вызревал, как гнойник» при прямом потакательстве со стороны Запада, но там об этом предпочетают не вспоминать. Лавров напомнил, что партнеры из недружественных стран не стали отвечать на аргументы, которые Президент России Владимир Путин привел в качестве обоснования специальной военной операции, «просто вырвав из всей истории только 24 февраля и все, что было потом».

Глава российского МИД также заметил, что публичное давление США и Великобритании на другие страны с целью заставить их прекратить сотрудничать с Россией уже «переходит все красные линии».