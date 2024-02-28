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Страны — члены Арктического совета решили возобновить работу в формате рабочих групп
Члены Арктического совета решили возобновить работу в формате рабочих групп. Об этом передает ТАСС.
«В феврале 8 арктических государств <...> достигли консенсуса о том, что следует постепенно вернуться к проведению встреч рабочих групп в виртуальном формате», – сказано в заявлении организации.
С августа прошлого года работа экспертных групп проходила исключительно в письменной форме. Отмечается, что взаимодействие в онлайн-формате предлагается возобновить «постепенно, в течение 3-4 месяцев». Таким образом это будут первые рабочие встречи между участниками совета с марта 2022 года.
При этом заседания Комитета старших должностных лиц не будут проводиться «до принятия соответствующего решения государств – участников по появлению подходящих для того условий».
Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который призван обеспечить содействие сотрудничеству в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Учрежден в 1996 году, в него входят РФ, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года страны Запада, которые входят в объединение, объявили о приостановке участия в любых мероприятиях организации в знак протеста против событий на Украине. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.
Ранее посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что Москва может выйти из Арктического совета при условии, если его деятельность не будет соответствовать интересам российской стороны.
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