Россия может выйти из Арктического совета при несоответствии его работы интересам Москвы

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Москва может выйти из Арктического совета при условии, если его деятельность не будет соответствовать интересам российской стороны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — заявил дипломат.

Он отметил, что сейчас совет работает «на самых малых оборотах». Норвегия, к которой председательство перешло в мае прошлого года, пытается возобновить деятельность в полном формате, однако не находит поддержки среди других участников организации.

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который призван обеспечить содействие сотрудничеству в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Учрежден в 1996 году и включает Россию, Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Соединенные Штаты, Финляндию и Швецию. До Норвегии председателем была Россия — ротация происходит каждые два года.

В марте 2022 года страны Запада, которые входят в совет, объявили о приостановке участия в любых мероприятиях организации в знак протеста против событий на Украине.