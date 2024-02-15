news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Политика 15 февраля 2024 13:47

Страна-председатель прокомментировала возможный выход России из Арктического совета

Скопировать ссылку

Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет Арктический совет. Об этом в разговоре с РИА Новости сказала советник по связям с общественностью норвежского МИД Марикен Бруусгор Харбиц.

«Мы поддерживаем контакты со всеми странами-членами, включая Россию, и знакомы с позицией этой страны», – отметила она.

По ее словам, цель Норвегии, которая председательствует в этом году в объединении, – сохранить совет в целостности.

«Мы считаем, что крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из 8 членов решит покинуть объединение», – заключила Марикен Бруусгор Харбиц.

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который призван обеспечить содействие сотрудничеству в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Учрежден в 1996 году, в него входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года страны Запада, которые входят в объединение, объявили о приостановке участия в любых мероприятиях организации в знак протеста против событий на Украине. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. В российском МИД отмечали, что на сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит.

читайте также
Россия может выйти из Арктического совета при несоответствии его работы интересам Москвы
Россия может выйти из Арктического совета при несоответствии его работы интересам Москвы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2