Страна-председатель прокомментировала возможный выход России из Арктического совета

Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет Арктический совет. Об этом в разговоре с РИА Новости сказала советник по связям с общественностью норвежского МИД Марикен Бруусгор Харбиц.

«Мы поддерживаем контакты со всеми странами-членами, включая Россию, и знакомы с позицией этой страны», – отметила она.

По ее словам, цель Норвегии, которая председательствует в этом году в объединении, – сохранить совет в целостности.

«Мы считаем, что крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из 8 членов решит покинуть объединение», – заключила Марикен Бруусгор Харбиц.

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который призван обеспечить содействие сотрудничеству в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Учрежден в 1996 году, в него входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года страны Запада, которые входят в объединение, объявили о приостановке участия в любых мероприятиях организации в знак протеста против событий на Украине. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. В российском МИД отмечали, что на сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит.