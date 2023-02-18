«Стране предлагается отмечать событие, символизирующее противостояние Крыма и Москвы»

Московская областная Дума предложила установить новый День воинской славы – День победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях (1572 год) Фото: iamruss.ru

Патриотический подъем или повод для провокаций?

Летом прошлого года Московская областная Дума предложила «для укрепления патриотизма» увековечить память «одной из ключевых баталий XVI столетия», установив новый день воинской славы: «2 августа — День победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях (1572 год)».

«Необходимость увековечения битвы при Молодях обусловлена масштабностью битвы и ее выдающейся ролью в сохранении территориальной целостности и дальнейшем развитии России. В ходе сражения была ликвидирована угроза потери национального суверенитета и крупного геополитического поражения, в результате чего укрепились независимость и единство российского государства», — обосновали свою инициативу депутаты.

На предложение с тревогой отреагировала крымская научная общественность: сегодня было опубликовано обращение в адрес главы республики Крым Сергея Аксенова, в котором ученые просят «оказать возможное содействие в убеждении соответствующих федеральных органов власти в нецелесообразности положительного рассмотрения законодательной инициативы Московской областной Думы».

«Реализация данной инициативы окажет негативное воздействие на историческую память и общественные настроения крымскотатарского народа. Установление в качестве Дня воинской славы одного из многочисленных сражений Средневековья будет символизировать историческое противостояние Крыма и Москвы, крымскотатарского и русского народов, что в корне не соответствует современной действительности, — говорится в тексте обращения. — Установление Дня воинской славы <…> будет использовано недружественными силами для попыток обострения межнациональных отношений в Крыму».

Ильшат Аминов призвал московских депутатов «проявить государственный подход» при выборе установления федеральных дат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Западная и украинская пропаганда будет спекулятивно использовать этот факт»

Незадолго до публикации обращения крымских ученых свои опасения по поводу установления нового Дня воинской славы также высказал гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов. В эфире своей авторской программы «7 дней» он призвал московских депутатов «проявить государственный подход» при выборе установления федеральных дат.

«На будущий год Россия будет отмечать десятилетие добровольного вхождения Крыма в состав Российской Федерации. А теперь зададим главный вопрос: федеральная памятная дата — День победы над крымским ханом Давлет Гиреем будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия между народами России, она укрепит наше единство, улучшит взаимопонимание людей разных национальностей в Крыму? Ответ для меня очевиден, и он отрицательный», — высказался Аминов.

К истории России нужно относиться трепетно и осторожно, так как она продолжает испытывать «грубое вмешательство сиюминутных политических интересов», считает гендиректор ТНВ. А национальный вопрос в нашей стране – это очень тонкая материя, и к каждому решению здесь следует подходить «взвешенно, бережно и аккуратно», особенно в вопросах современной истории, добавил Ильшат Аминов.

«Установление данного Дня воинской славы негативно скажется на историческом самосознании крымских татар как одного из полноправных членов многонациональной российской семьи, — считает директор Института истории им. Марджани АН РТ Радик Салихов. — По большому счету стране предлагается отмечать событие, которое символизирует военное противостояние Крыма и Москвы, крымских татар и русских. Это полностью противоречит современной ситуации. Сегодня крымские татары не мыслят себя вне России. Многие из них участвуют в специальной военной операции по защите суверенитета нашего Отечества, проявляют истинный российский патриотизм, мужество и отвагу».

Помимо этого, по мнению собеседника «Татар-информа», есть все основания предполагать, что «западная и украинская пропаганда при установлении Дня воинской славы — Битвы при Молодях будет спекулятивно использовать данный факт для осложнения межнациональных отношений в Крыму, негативного влияния на патриотические настроения крымскотатарского народа».

Радик Салихов считает, что битва при Молодях стала одним из ключевых, но далеко не решающих сражений между Московским государством и Крымским ханством Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Осада превратилась под пером историков в полевую битву, а организованный отход — в беспорядочное бегство»

Битва при Молодях, или Молодинская битва, — крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, в котором сошлись в бою русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая, помимо собственно крымских войск, турецкие и ногайские отряды.

В исторической справке, сопровождающей инициативу Московской областной Думы, эта битва описывается следующим образом:

«В результате нескольких боестолкновений русских полков, в основе своей представлявших войско земщины под руководством главнокомандующего князя М. И. Воротынского, с многократно превосходящим по численности войском хана Девлет Гирея 2 августа 1572 года русскими воинами была одержана выдающаяся победа. Армия завоевателей была полностью разбита и обращена в бегство. Молодинская битва 1572 года нашла свое отражение в трудах отечественных историков и краеведов, ей уделено значительное место в монографиях, связанных с событиями в России XVI века».

В то же время в работе «Мифологии и реалии битвы под Молодями» Амет-хана Шейхумерова, опубликованной в 2019 году в Крымском историческом обозрении, отмечается, что «битва при Молодях в последние годы популяризируется как пример «великой победы» над крымскими татарами».



«Осада превратилась под пером историков в полевую битву, организованный отход – в беспорядочное бегство, на сравнительно узком (до 2 км) фронте перед гуляй-городом они заставляют скопиться «громадное татарское войско». Цветистые описания бегства и огромных потерь крымских татар стали каноном, почти всегда дополняемые рассказами об «уничтожении» и «гибели армии», — говорится в работе Шейхумерова.

Также автор настаивает: обращение к источникам показывает, что перед нами фикция.

«В источниках сообщается не о том, что штурм 2 августа привел к «катастрофе» и «панике», а лишь об его успешном отражении. Сцены разгрома и бегства в работах современных авторов, как правило, не подкрепляются ссылками на источники. Изучение данных о потерях крымскотатарской аристократии показывает, что она не понесла катастрофического урона в кампании 1572 г., из всей политической элиты Крымского ханства известно о потере в битве лишь мангытского карачибека Дивея бея. Из знати Крыма даже по официальным оценкам русских властей погибла небольшая часть. Разгрома и уничтожения войск Девлета I Гирея в битве под Молодями не было», — констатирует Амет-хан Шейхумеров.

По мнению директора Института истории им. Марджани АН РТ Радика Салихова, битва при Молодях стала одним из ключевых, но далеко не решающих сражений между Московским государством и Крымским ханством за геополитическое влияние в Восточной Европе.

«Ведь крымскотатарский фактор во внешней политике Московского государства, а затем и Российской империи оставался актуальным еще два столетия после этого военного столкновения. Насколько определяющим для судеб России было это событие, также представляет собой большой вопрос. Ведь самое страшное испытание ждало страну чуть позднее, в период Смуты и оно уже никоим образом не было связано с крымскими татарами. И у нас уже есть большой общенациональный праздник — День народного единства, который символизирует борьбу многонационального народа страны за свободу, государственность и независимость. Зачем его дублировать, создавать новые, малообоснованные исторические праздники и праздничные даты?» — резюмирует Радик Салихов.

Амет-хан Шейхумеров отмечает, что «битва при Молодях в последние годы популяризируется как пример «великой победы» над крымскими татарами» Фото: mediacentr.org.ru

Не первая «спорная» дата

День победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях — не первая «спорная» дата в истории новой России. В 2017 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил отмечать 11 ноября 1480 года в качестве всероссийской памятной даты.

«Наше предложение вовсе не означает, что 11 ноября должно быть еще одним выходным днем, но эта дата заслуживает признательности потомков, как и фигура великого князя Московского Ивана III, благодаря которому были заложены основы независимого Российского государства. Впервые Иваном Великим был проявлен его и государственный, и полководческий талант, когда заслали в тыл противнику боеспособные отряды, которые изнутри разрушили орду, и Ахмат вынужден был уйти с территории нашего государства», — высказался тогда Артамонов.

В 2019 году он запустил новый виток обсуждения этой темы, заявив о широкой поддержке предложенной им инициативы: «В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны».

В действительности предложение калужских властей вызвало позитивный отклик далеко не у всех. Против выступили ряд политиков и представителей мусульманского духовенства в Татарстане, а также Госсовет республики.

«Понятно, что в Калужской области проводится историческая реконструкция этого события, все это надо как-то узаконить, но для того, чтобы сделать туристически привлекательным этот регион, нам портить отношения между народами нельзя», — заявил тогда депутат Госсовета Республики Татарстан Ильшат Аминов.