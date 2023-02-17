Ученые Крыма обратились к властям из-за планов увековечить память битвы при Молодях

Крымская научная общественность обратилась к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой оказать возможное содействие в убеждении соответствующих федеральных органов власти в нецелесообразности положительного рассмотрения предложения установить новый день воинской славы: «2 августа — День победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях (1572 год)».

С соответствующей инициативой летом прошлого, 2022 года выступила Дума Московской области. В постановлении регионального парламента необходимость увековечения памяти о сражении, которое называется «одной из ключевых баталий XVI столетия», обосновывается «масштабностью битвы и ее выдающейся ролью в сохранении территориальной целостности и дальнейшем развитии России».

Битва при Молодях состоялась южнее Москвы между 29 июля и 2 августа 1572 года между русской армией князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и крымской армией хана Девлета I Гирея. Сражение закончилось отступлением крымских войск, но русские силы не пытались их преследовать.

Значение этого события до сих пор вызывает споры среди историков. Например, недавно имела место полемика между Александром Виноградовым и Александром Маловым с одной стороны и Амет-ханом Шейхумеровым с другой.