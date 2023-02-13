Аминов ответил на предложение Мособлдумы отмечать победу над крымским ханом Давлет Гиреем

Депутаты Московской областной думы предложили ввести новый праздник воинской славы – День победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях. Отмечать его предлагается 2 августа. Гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов, комментируя инициативу депутатов, призвал их «проявить государственный подход» при выборе празднования подобных дат.

«На будущий год Россия будет отмечать десятилетие добровольного вхождения Крыма в состав Российской Федерации. А теперь зададим главный вопрос — федеральная памятная дата День победы над крымским ханом Давлет Гиреем будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия между народами России, она укрепит наше единство, улучшит взаимопонимание людей разных национальностей в Крыму? Ответ для меня очевиден, и он отрицательный», — сказал Аминов в эфире своей авторской программы «7 дней».

К истории России нужно относиться трепетно и осторожно, так как она продолжает испытывать «грубое вмешательство сиюминутных политических интересов», считает гендиректор ТНВ. А национальный вопрос в нашей стране – это очень тонкая материя, и к каждому решению здесь следует подходить «взвешенно, бережно и аккуратно», особенно – в вопросах современной истории, добавил Аминов.

Ранее об инициативе московских депутатов сообщила пресс-служба регионального парламента. Обоснованием этого решения, по их мнению, может послужить значимость Молодинской битвы в контексте русской истории.

Напомним, битва при Молодях или Молодинская битва — это крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы. С русскими войсками под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина сошлась армия крымского хана Девлета I Гирея, в которую входили крымские войска, турецкие и ногайские отряды. Несмотря на численное превосходство, крымско-турецкая армия была разбита.