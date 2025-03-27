Штрафы за собак без регистрации в Татарстане могут начать действовать с 1 июля 2025 года

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Штрафы за незарегистрированных собак могут начать действовать в Татарстане уже с 1 июля 2025 года. Их размер будет варьироваться от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Данный проект закона на рассмотрение в Госсовет РТ вынес кабмин республики.

Согласно документу, поправки могут внести в Кодекс об административных правонарушениях РТ. Штрафовать хозяев питомцев будут за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях, а также за отсутствие у «четвероного друга» обязательной регистрации собаки. Если татарстанец после наложения штрафа не зарегистрирует собаку, то штраф увеличат до 5 тыс. рублей за повторное нарушение требования об обязательной регистрации.

В случае принятия законопроекта составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушениях будет ГУ ветеринарии кабинета министров Татарстана.

В документе отмечается, что данный закон повысит эффективность правового регулирования в области обращения с животными, а также поможет защитить животных и права граждан при обращении с питомцами.

Подробнее о том, как проходит обязательная регистрация собак, сколько стоит эта процедура в Татарстане и опасны ли чипы – в материале «Татар-информа».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов уже чипировал своего Акдуса и призвал татарстанцев зарегистрировать своих собак.