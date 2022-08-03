Страдает от кашля: Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Результат теста американского Президента Джо Байдена на Covid-19 снова оказался положительным. Об этом сообщает РИА Новости.

Лечащий врач лидера Кевин О’Коннор рассказал, что глава государства страдает от кашля, но его температура, пульс и дыхание находятся в норме.

О болезни Президента США стало известно еще 21 июля, но с того момента результаты его тестов несколько раз были отрицательными. По словам доктора, что повторный положительный тест иногда встречается у пациентов, которые лечились от Covid-19 препаратом Paxlovid.