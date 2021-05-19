Штормовой ветер принесет в Татарстан ослабление жары

Завтра, 20 мая, погодные условия в Татарстане начнут меняться. Установившаяся ранее аномальная жара станет отступать, информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем в четверг между 8 и 20 часами по региону, включая Казань, местами вероятны кратковременные дожди и грозы, крупный град, шквалистые усиления юго-восточного ветра до 18–23 м/с, а локально — и до 25–27 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В темное время суток температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, в низких местах — от 10 до 15 градусов. В дневные часы воздух еще прогреется до +26, +31 градуса, отмечают синоптики.

В пятницу, 21 мая, в Татарстане сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер со временем сменит направление на юго-западное, временами его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла ночью и от 22 до 27 градусов — днем, следует из предварительного прогноза метеорологов.

В субботу, 22 мая, небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами будут идти дожди, в отдельных районах — сильные. Ветер по-прежнему будут дуть с юго-запада, но ослабнет. В ночные часы температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, в светлое время суток — от +21 до +26.