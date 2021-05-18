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Ру Тат
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18 мая 2021  21:02

В Казани обновлен температурный рекорд 1923 года

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В Казани вновь оказался побит температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в столице РТ — на метеостанции Казань-аэропорт — сегодня составила 31,5 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным двух других метеостанций — Казань-опорная и Казань-сокол, — столбики термометров в городе поднимались до 31,3 градуса тепла.

Предыдущий температурный рекорд был установлен 18 мая 1923 года. Тогда воздух в Казани прогрелся до +29,8 градуса.

Накануне в городе был побит рекорд XIX века, установленный еще в 1898 году.

температурный рекорд аномальная жара
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