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Ру Тат
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19 мая 2021  12:42
Павел Климчак

Из-за грозы в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

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По прогнозам синоптиков, 20 мая на территории республики ожидаются дожди, грозы, крупный град и усиления ветра до 18-23 м/с. В связи с этим в Татарстане объявлено штормовое предупреждение, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре рекомендуется оставаться дома, плотно закрыв окна и двери. Если вы оказались на улице, то старайтесь держаться подальше от линий электропередач, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков. Не паркуйте автомобиль около крупных деревьев.

 

Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Если вы застигнуты в грозу на машине, велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу. На открытой местности рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник.

штормовое предупреждение гроза
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