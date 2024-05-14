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В Татарстане ожидаются заморозки и порывистый ветер
Во вторник на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется северный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 13 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от 0 до +2 градусов, однако на почве и в воздухе возможны заморозки до −5 градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на этой неделе в республике начнется потепление. В четверг столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
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