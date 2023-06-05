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При попытке наступления на южно-донецком направлении ВСУ потеряли 16 танков
Накануне украинская армия попыталась провести крупномасштабное наступление на южно-донецком направлении. Об этом говорится в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.
«4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении», – сказано в сообщении.
Уточняется, что ВСУ задействовало шесть механизированных и два танковых батальона, однако их планы провалились. Подразделения группировки российских войск «Восток», авиация и артиллерия нанесли значительные потери противнику в районах Нескучного ДНР и Новодаровки Запорожской области.
ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.
Ранее, утром, Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ провести крупномасштабное наступление 4 июня.
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