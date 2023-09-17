Столтенберг призвал готовиться к затяжному противостоянию на Украине

Йенс Столтенберг в 2017 году

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Странам НАТО необходимо готовиться к затяжному военному противостоянию на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданиям немецкой редакционной группы Funke, пишет входящее в нее издание Berliner Morgenpost.

Генсек НАТО подчеркнул, что «никто не знает», когда завершится конфликт на Украине, и напомнил, что большинство войн длятся дольше, чем предполагалось в их начале. «Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Все мы хотим быстрого мира», — заметил в связи с этим он (цитата по ТАСС).

При этом генсек альянса добавил, что, по его мнению, если боевые действия остановит Украина, то она «перестанет существовать», а если это сделает Россия, то наступит мир.

Кроме того, политик отметил, что после завершения противостояния Киеву понадобятся гарантии безопасности, и выразил уверенность, что «Украина в итоге окажется в НАТО», но не уточнил, когда именно это произойдет.

Помимо этого, Столтенберг призвал власти Германии последовать примеру других стран военно-политического блока и увеличить военные расходы.

В свою очередь председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр предложил входящим в блок государствам нарастить оборонные производственные мощности, так как имеющихся недостаточно для обеспечения потребностей Украины.