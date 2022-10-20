Столтенберг: Почти все страны НАТО поддержали вступление в альянс Швеции и Финляндии

Из тридцати стран НАТО двадцать восемь уже утвердили протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Об этом генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с Премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает РИА Новости.

«Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия — прим. Т-и) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры. <...> Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря. <...> Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры [ратификации протоколов о присоединении]», — сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что страны-союзники окажут новым членам объединения поддержку, если они окажутся под давлением.

Планы вступить в Североатлантический альянс появились у Финляндии и соседней Швеции после начала специальной военной операции на Украине. Пока оба государства имеют статус партнеров НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинистё 14 мая проинформировал российского лидера Владимира Путина о желании свой страны подать заявку на вступление в НАТО «в ближайшие дни». Президент РФ при этом назвал вероятный отказ соседнего государства от нейтралитета ошибкой.