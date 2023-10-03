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Казань вошла в пятерку городов, популярных для путешествий с детьми
Казань вошла в топ-5 городов, в которых в сентябре отдыхали россияне с детьми. Об этом со ссылкой на OneTwoTrip сообщает РИА Новости.
Аналитики отметили, что в этом году семьи с детьми чаще всего выбирали путешествия по стране. Доля таких бронирований выросла с 10,6 до 82,3%. Первое место в рейтинге осталось за Сочи (17%), второе осталось за Москвой (15%), третье — за Санкт-Петербургом (12%).
Следом разместился Краснодар, а Казань замкнула пятерку популярных направлений. В топ-10, помимо них, вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.
Как правило, семейные поездки продолжались до трех дней (76%), причем больше чем в половине случаев туристы останавливали выбор на отелях без питания.
Самым популярным среди зарубежных направлений стал Стамбул, на втором и третьем местах — Дубай и Анталья.
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