Казань вошла в топ-5 российских городов для одиночного отдыха в октябре

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Столица Татарстана заняла пятое место среди российских городов по популярности одиночных поездок в октябре. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

На лидера, город-курорт Сочи, пришлось 18% одиночных бронирований октября. На втором месте Москва с 15% таких бронирований, на третьем — Санкт-Петербург с 12%.

Соседями Казани оказались Краснодар и Кисловодск, которые разместились на четвертом и шестом местах соответственно. В топ-10 популярных направлений также вошли Анапа, Пятигорск, Екатеринбург и Ялта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха на реках и озерах в октябре.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.