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Новости Татарстана и Казани
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Казань вошла в топ-5 российских городов для одиночного отдыха в октябре
Столица Татарстана заняла пятое место среди российских городов по популярности одиночных поездок в октябре. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
На лидера, город-курорт Сочи, пришлось 18% одиночных бронирований октября. На втором месте Москва с 15% таких бронирований, на третьем — Санкт-Петербург с 12%.
Соседями Казани оказались Краснодар и Кисловодск, которые разместились на четвертом и шестом местах соответственно. В топ-10 популярных направлений также вошли Анапа, Пятигорск, Екатеринбург и Ялта.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-10 направлений для отдыха на реках и озерах в октябре.
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