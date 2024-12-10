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Стоимость социального проездного увеличена в Татарстане
В 2025 году в Татарстане увеличится стоимость взрослых и детских социальных проездных билетов. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В будущем году стоимость пополнения единого социального проездного составит 630 рублей, а детского — 384 рубля. В сравнении с текущим, 2024 годом она вырастет на 25 и 15 рублей соответственно.
В этом году стоимость проездных увеличилась на 24 и 15 рублей по сравнению с 2023 годом.
Разработанный Миндортрансом Татарстана документ ранее проходил антикоррупционную экспертизу.
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