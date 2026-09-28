Стоимость патента для трудовых мигрантов в Татарстане повысят в 2027 году

В Татарстане в следующем, 2027 году повысят стоимость патента для трудовых мигрантов. Ежемесячная стоимость патента для иностранцев, работающих в организациях или ИП, составит 9446 рублей, у физических лиц– 13 382 рубля. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты на 24-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Законопроект устанавливает на 2027 год единый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Татарстане, в размере 2,77. Соответственно, он определяет размер патента для иностранных граждан, а также обеспечивает все платежи в бюджет РТ. На 1 сентября сумма поступлений уже превысила 2,4 млрд рублей. Прогноз – 3,6 млрд рублей», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В этом году единый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Татарстане, составляет 2,55. По словам министра, вводимый на 2027 год коэффициент должен обеспечить поступление в республиканский бюджет не менее 3,9 млрд рублей.

Коэффициент определяется на соотношении 13% налога на доходы физлиц от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранцев на 2027 год – более 72,6 тыс. рублей. Учитывается также размер фиксированного авансового платежа по налогу с учетом прогноза коэффициента-дефлятора – 2,842.

С января 2027 года для всех иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физлиц, установлены ежемесячные фиксированные авансовые платежи по НДФЛ в размере 1,7 тыс. рублей. Для иностранцев, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей на основании патента, размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ сохранен в размере 1,2 тыс. рублей в месяц.

Авансовые платежи подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, а также на региональный коэффициент, установленный законом субъекта Федерации исходя из особенностей регионального рынка труда.