Стоимость новой инженерной школы КФУ и КАМАЗа оценивается в 8 млрд рублей

Стоимость создания новой инженерной школы «Кибер Авто Тех» – совместного проекта Казанского федерального университета и компании «КАМАЗ» – оценивается в 8 млрд рублей до 2030 года, сообщил проректор по вопросам экономического и стратегического развития вуза Марат Сафиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

В том числе из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей, бюджета Татарстана – 1,8 млрд рублей, собственные средства КФУ составят так же 1,8 млрд рублей, еще 1,7 млрд рублей выделит КАМАЗ и 1,6 млрд рублей – иные компании, в том числе за счет финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Будет ли окупаемым проект? Да. Первые три года – это модернизация научно-технической базы, то есть оснащение передовым оборудованием для прототипирования и стендами для тестирования новых разработок. Но по оптимистическим расчетам, уже на пятый год своей деятельности операционные расходы, то есть текущие свои расходы школа сможет покрывать, а через 8 лет сможет уже сама изыскивать средства из доходов для обновления и модернизации научно-технической и материальной базы», – отметил Сафиуллин.

По его словам, широкую поддержку в реализации проекта оказал «КАМАЗ»: речь идет как о материальной, так и кадровой помощи со стороны челнинского автогиганта. Партнерами проекта станут КИП «Мастер», компания «Соллерс», ряд IT-компаний, в том числе ICL.

К 2030 году ежегодный доход школы от оказания образовательных услуг ожидается на уровне около 500 млн рублей, примерно столько же она будет получать от разработки НИОКР.

«Наша финансовая модель интересна тем, что на рубль поддержки из федеральных органов нам удалось организовать два рубля со стороны партнеров и республики», – сказал Сафиуллин.

Ранее сообщалось, что на площадке Набережночелнинского института Казанского федерального университета начала работать передовая инженерная школа, которая сосредоточится на создании автомобилей с околонулевым углеродным следом и внедрении интеллектуальных технологий производства. Развитие этих направлений позволит продвинуться к созданию технологического суверенитета страны в условиях санкций, а также воспитать новое поколение инженеров для «Индустрии 5.0».

Подробнее в материале «Вопрос технологического суверенитета»: КАМАЗ и КФУ откроют новую инженерную школу».