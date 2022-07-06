«Вопрос технологического суверенитета»: КАМАЗ и КФУ откроют новую инженерную школу

«Кибер Авто Тех» – передовая инженерная школа, созданная Казанским федеральным университетом и КАМАЗом, уже в этом году начнет обучение слушателей. В будущем специалисты школы разработают беспилотный автомобиль и грузовик, работающий на водороде. Во сколько оценивается проект и каких специалистов будет готовить школа – в материале «Татар-информа».

По словам Дмитрия Таюрского, в текущих условиях жесткого санкционного давления на страну на первый план выходят вопросы создания технологического суверенитета по критически важным компонентам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Инженерная школа войдет в состав Набережночелнинского института КФУ

Казанский федеральный университет (КФУ) стал одним из победителей конкурса по отбору российских вузов, где в этом году будут созданы передовые инженерные школы.

Вуз вместе со стратегическим партнером – КАМАЗом – уже создал в рамках проекта школу под названием «Кибер Авто Тех». Базироваться она будет в Набережночелнинском институте КФУ. «По закону Казанский университет не может в одном городе иметь два филиала, поэтому школа появится как отдельное структурное подразделение Набережночелнинского института», – сообщил и.о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, в текущих условиях жесткого санкционного давления на страну на первый план выходят вопросы создания технологического суверенитета по критически важным компонентам, а также технологический рывок в сфере инженерных задач по стандартам «Индустрии 5.0».

«Именно на решение данных вопросов и направлена наша концепция. „Индустрия 5.0“ предполагает совершенно новое поколение инженеров, которые способны работать в такой среде со сложным окружением. И сфера автомобилестроения — это хороший пример, когда можно быстро увидеть сложную систему, которая включает в себя и создание новых двигателей, новых материалов электроники, принципов организации движения. Это мультидисциплинарная задача, и сегодня требуются инженеры, способные решать этот комплекс задач», — резюмировал Дмитрий Таюрский.

КФУ и КАМАЗ будут вместе разрабатывать беспилотники и автомобили с нулевым углеродным следом

В целом определены три направления для школы – «интеллектуальный автомобиль», «автомобиль с низким или нулевым углеродным следом», а также «технологии интеллектуального производства».

В этом году школа планирует сосредоточиться на ускоренном внедрении импортозамещающих решений по критически важным технологическим и компонентным решениям.

В планах КФУ вместе с промышленными партнерами и научными организациями к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами, а также представить тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств.

«Кибер Авто Тех» – передовая инженерная школа, созданная Казанским федеральным университетом и КАМАЗом, – уже в этом году начнет обучение слушателей Фото: media.kpfu.ru

К 2026 году планируется наладить выпуск беспилотных грузовиков и продемонстрировать первые промышленные решения по водородным топливным элементам. К 2030 году передовая инженерная школа планирует создать отечественную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей.

Набережночелнинский институт обзаведется новым кампусом и общежитиями

На первом этапе буду созданы три новых «центра превосходства»:

Центр специальной робототехники и искусственного интеллекта;

Центр цифровых двойников (виртуальный автомобиль, виртуальный конвейер, виртуальный полигон);

Центр промышленного Интернета вещей.

Также будут созданы 14 научно-технологических подразделений, лабораторий и полигонов.

«Мы планируем строительство нового технологического корпуса», – сообщил Таюрский.

Также есть предложения по строительству общежитий в рамках других государственных программ.

Кроме того, КАМАЗ планирует предоставить помещения рядом со своим научно-техническим центром, чтобы отрабатывать практические вопросы.

На самоокупаемость инженерный центр выйдет через пять лет

Стоимость создания передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» оценивается в 8 млрд рублей до 2030 года. В том числе из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей, из бюджета Татарстана – 1,8 млрд рублей, собственные средства КФУ составят так же 1,8 млрд рублей, еще 1,7 млрд рублей выделит КАМАЗ и 1,6 млрд – иные компании, в том числе за счет финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Стоимость создания передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» оценивается в 8 млрд рублей до 2030 года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наша финансовая модель интересна тем, что на каждый рубль поддержки федеральных органов нам удалось мобилизовать 2 рубля со стороны партнеров, республики», – сообщил на пресс-конференции проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин.

По его словам, широкую поддержку в реализации проекта оказал КАМАЗ: речь идет как о материальной, так и о кадровой помощи со стороны челнинского автогиганта. Партнерами проекта также станут КИП «Мастер», компания «Соллерс», ряд IT-компаний, в том числе ICL.

К 2030 году ежегодный доход школы от оказания образовательных услуг ожидается на уровне около 500 млн рублей, примерно столько же она будет получать от разработки НИОКР.

«Будет ли окупаемым проект? Да. Первые три года – это модернизация научно-технической базы, то есть оснащение передовым оборудованием для прототипирования и стендами для тестирования новых разработок. Но, по оптимистическим расчетам, уже на пятый год своей деятельности операционные расходы, то есть текущие свои расходы, школа сможет покрывать, а через 8 лет сможет уже сама изыскивать средства из доходов для обновления и модернизации научно-технической и материальной базы», – отметил Сафиуллин.

Марат Сафиуллин: «Наша финансовая модель интересна тем, что на каждый рубль поддержки федеральных органов нам удалось мобилизовать 2 рубля со стороны партнеров, республики» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Закамью не хватает 5 тыс. инженеров

То, что Закамской промышленной зоне нужен технический вуз с сильным педагогическим составом, обсуждалось давно.

«При нашей инвестиционной деятельности мы сталкиваемся с тем, что город по своему развитию не соответствует требованиям, которые к нему предъявляет бизнес. Здесь некому будет работать», – сетовал в 2018 году генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Тогда руководитель республики предложил организовать в Набережных Челнах крупный технический вуз. «Система подготовки школьников в Набережных Челнах одна из лучших в республике, и, конечно же, самые талантливые уезжают в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Поэтому здесь необходим крупный технический университет. У нас есть совместный проект Казанского университета и ПАО "КАМАЗ", но сам технический университет должен быть очень мощным», – говорил Минниханов.

По данным КФУ, ежегодная потребность в инженерных кадрах Камской промышленной агломерации сегодня оценивается в 5 тыс. человек. Предполагается, что к 2030 году она возрастет вдвое.

«Мы не планируем замыкаться только на Казанском университете»

Казанский федеральный университет разработал собственную модель инженерного образования, учитывающую пожелания работодателей. Выпускники будут обладать компетенциями в естественно-научных, математических и технических дисциплинах.

КФУ разработал собственную модель инженерного образования, учитывающую пожелания работодателей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы не планируем замыкаться только на Казанском университете», – заверил Таюрский. Преподавать будут ученые Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Южного федерального университета, МГТУ «СТАНКИН», конструкторы КАМАЗа.

«Что мы имеем на выходе? Мы имеем на выходе выпускников, которые способны организовать собственный бизнес, это инженеры, которые работают в условиях Индустрии 4.0, и, самое главное, инженеры-исследователи мирового уровня», – сказал руководитель КФУ.

Один из KPI проекта – запуск более 100 технологических стартапов.

«Выпускник этой школы не только разрабатывает маленький узел для КАМАЗа, у него также есть амбиции, новые интересные решения, которые он хочет запатентовать и реализоваться уже на глобальном рынке», – добавил Сафиуллин.

«Инженерия в переводе означает “преобразование из данного в необходимое”»

Набор студентов по данным направлениям на предстоящий учебный год уже открыт.

На первом этапе до 2024 года упор будет сделан на переподготовку инженерных кадров КАМАЗа. Первые выпускники у школы появятся уже к концу 2022 года. В будущем круг участников будет расширен – кадры будут готовиться для всего закамского макрорегиона.

В этом году будут запущены программы магистратуры и бакалаврита, выпускники появятся через 2 и 4 года соответственно.

Всего до 2030 года, как ожидается, обучение в школе пройдут около 9 тыс. человек.

Сафиуллин также пояснил, что цель школы – выходить на конкретные продукты, которые будут внедряться в производстве. В этом и будет ее отличие от других технических вузов.

Набор студентов по данным направлениям на предстоящий учебный год уже открыт Фото: media.kpfu.ru

«Когда мы готовились к этому проекту, оказалось, что самая крупная организация, которая готовит инженеров в нашей республике, – это Казанский университет: 7,2 тыс. студентов, более 1 тыс. преподавателей. Это всё, что связано с инженерным образованием по физике по химии, информатике, математике и механике. То есть это соизмеримо с совокупной подготовкой инженеров всех наших специализированных вузов, чтобы вы понимали. А то иногда кажется, что очень странно, что классический университет готовит инженеров, не меняется ли парадигма? Нет, нет. Это, наоборот, мы усиливаем свою компетенцию», – объяснил интерес КФУ к проекту Сафиуллин.

Таюрский добавил, что будут готовиться инженеры нового уклада, новой формации.

«У нас инженер какой в представлении? С кульманом. Вообще инженерия в переводе означает “преобразование из данного в необходимое”. Говорят: инженер человеческих душ – это тоже такое выражение неспроста возникло», – сказал глава КФУ.

Он отметил, что университет уже имеет опыт реализации таких больших проектов.

«Нам тоже мало кто верил, что можно возродить в университете медицинское образование. Мы это сделали, и сегодня наш институт фундаментальной медицины и биологии работает как один из лучших вместе с клиникой. И мы очень много сделали по продвижению педагогического образования. Так что мы уверены, что наш проект будет осуществлен в срок с теми показателями, которые мы запланировали, мы постараемся их превысить», – подчеркнул Таюрский.

Сафиуллин пригласил всех желающих для обучения в новой школе. «Самое главное, чтобы было интересное конкретное решение у того, кто поступает. Вот и всё», – сказал он.

«Мотивация и решение», – уточнил Таюрский.