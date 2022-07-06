Безуглеродные авто и «умное» производство: в КФУ запустили передовую инженерную школу

На площадке Казанского федерального университета начала работать передовая инженерная школа, которая сосредоточится на создании автомобилей с околонулевым углеродным следом и внедрении интеллектуальных технологий производства. Развитие этих направлений позволит продвинуться к созданию технологического суверенитета страны в условиях санкций, а также воспитать новое поколение инженеров для «Индустрии 5.0». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил и. о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Он напомнил, что по всей стране стартовал масштабный проект по созданию передовых инженерных школ на площадках ведущих вузов. В их число вошел Казанский федеральный университет, где совместно с ПАО «КАМАЗ» была организована передовая инженерная школа «Кибер Авто Тех».

«Совместно с КАМАЗом мы выбрали три фронтирные инженерные задачи, которые собираемся решать в рамках создания данной школы. Это интеллектуальный автомобиль, автомобиль с низким или нулевым углеродным следом, а также технологии интеллектуального производства», — отметил Таюрский.

По его словам, в текущих условиях жесткого санкционного давления на страну на первый план выходят вопросы создания технологического суверенитета по критически важным компонентам, а также технологический рывок в сфере инженерных задач по стандартам «Индустрии 5.0».

«Именно на решение данных вопросов и направлена наша концепция. „Индустрия 5.0“ предполагает совершенно новое поколение инженеров, которые способны работать в такой среде со сложным окружением. И сфера автомобилестроения — это хороший пример, когда можно видеть внедрение новых двигателей, новых материалов, электроники и самих принципов работы сегмента. Сегодня требуются инженеры, способные решать этот комплекс задач», — резюмировал Дмитрий Таюрский.

Ранее были подведены итоги конкурса федерального проекта «Передовые инженерные школы». В нем принял участие 91 российский вуз, из которых 30 стали победителями, включая три университета из Татарстана.

Помимо КФУ, это КНИТУ-КХТИ, где в сотрудничестве с СИБУРом будут заниматься химической промышленностью, и Университет Иннополис, в школе при котором станут обучать программной инженерии. При этом Президент РТ Рустам Минниханов заметил, что работа инженерных школ должна приносить практические результаты.

Проект «Передовые инженерные школы» был разработан Минобрнауки России на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством РФ. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Ранее Президент России Владимир Путин объявил в России Десятилетие науки и технологий.