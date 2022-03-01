Стоимость газа в Европе за день выросла почти на 25%

За день цена на газ в Европе повысилась на 24,2%. В настоящее время она превысила уже 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, следует из данных британской биржи ICE.

Так, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах остановилась на отметке в 1411 долларов, или 122,485 евро за МВт ч.

Накануне цена голубого топлива на пике достигала 1470 долларов за тысячу кубометров, скачок составил 36%. Однако позже из-за переговоров России и Украины произошло замедление роста цен. Сегодняшнее повышение связано с введением санкций ЕС, Великобритании, США и других государств против России.

28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Следующая встреча пройдет на белорусско-польской границе, заявил помощник Президента РФ Владимир Мединский, участвовавший в мероприятии.

Как сообщил позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Президенту России Владимиру Путину уже доложено об итогах прошедшего раунда переговоров, однако оценивать их пока рано.