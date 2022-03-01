Песков: Путин осведомлен об итогах переговоров с Украиной, но пока рано давать оценки

Президенту России Владимиру Путину доложено об итогах прошедших накануне переговоров с Украиной. Тем не менее пока рано давать оценки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, глава российской делегации — помощник Президента РФ Владимир Мединский сообщил Путину о ситуации и лично, и в письменном виде.

«Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективе», — заявил на это Песков.

Также официальный представитель Кремля отказался оценивать спецоперацию на Украине, заявив, что это прерогатива Минобороны.

«Мы не уполномочены давать какие-то оценки, и это не входит в нашу компетенцию, — подчеркнул пресс-секретарь Президента. — Ход военной кампании, специальной операции — это исключительно прерогатива Министерства обороны».

Переговоры России и Украины состоялись накануне в Гомельской области Белоруссии. Как заявил после встречи глава российской делегации Владимир Мединский, в ближайшее время стороны проведут еще одни переговоры, но на этот раз на границе Белоруссии и Польши.