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Стоимость биткоина приблизилась к рекордным 70 тыс. долларов
Цена биткоина впервые приблизилась к 70 тыс. долларов, таким образом достигнув рекордного показателя, следует из инфографики биржи Binance.
По состоянию на 18.15 стоимость криптовалюты составила 68 908 американских долларов (6 270 685 рублей), к 18.30 – 69 646 (6 337 839). К 19.33 биткоин подешевел до 66 927 долларов (6 090 567 рублей).
Ранее Bloomberg объяснило, что рыночная стоимость биткойна достигает рекорда, поскольку цена токена приближается к рекордно высокому уровню.
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