Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Bloomberg назвал причины роста рыночной цены биткоина
Рыночная стоимость биткойна достигает рекорда, поскольку цена токена приближается к рекордно высокому уровню. Об этом пишет Bloomberg, подчеркивая, что с точки зрения рыночной стоимости токен уже достиг рекорда.
В материале уточняется, что рыночная капитализация биткойна достигла 1,35 трлн долларов. Для сравнения: в ноябре 2021-го его капитализация равнялась 1,28 трлн долларов и это был пик. Именно в тот момент «биток» «подскочил до 68 991,85 долларов в апогее бычьего роста в эпоху пандемии».
С тех пор предложение биткойнов выросло и, как следствие, капитализация криптовалюты вышла на новый уровень. Так, недавно валюта достигла 68,8 тыс. долларов.
Как отметил руководитель отдела исследований крипто-прайм-брокера FalconX Дэвид Ловант, исторически рекордная рыночная стоимость «была более надежным ценовым сигналом о начале новой фазы текущего рынка.
«Спрос со стороны новых спотовых биржевых фондов биткойнов в США , а также надвигающееся сокращение роста предложения токенов способствовали недавнему росту», - говорится в материале.
Подогрели рост и спекулянты. По данным издания, они перешли «от ставок с высоким уровнем заемных средств на рынках деривативов до двузначных внутридневных авансов в монетах-мемах».
«Это говорит о том, что рынок цифровых активов потенциально уязвим для разворота, если потоки ETF начнут уменьшаться, а оптимизм остынет», - написали авторы статьи.
Ранее сообщалось, что курс биткоина превысил 6,2 млн рублей впервые с 2021 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»