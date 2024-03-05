Bloomberg назвал причины роста рыночной цены биткоина

Рыночная стоимость биткойна достигает рекорда, поскольку цена токена приближается к рекордно высокому уровню. Об этом пишет Bloomberg, подчеркивая, что с точки зрения рыночной стоимости токен уже достиг рекорда.

В материале уточняется, что рыночная капитализация биткойна достигла 1,35 трлн долларов. Для сравнения: в ноябре 2021-го его капитализация равнялась 1,28 трлн долларов и это был пик. Именно в тот момент «биток» «подскочил до 68 991,85 долларов в апогее бычьего роста в эпоху пандемии».

С тех пор предложение биткойнов выросло и, как следствие, капитализация криптовалюты вышла на новый уровень. Так, недавно валюта достигла 68,8 тыс. долларов.

Как отметил руководитель отдела исследований крипто-прайм-брокера FalconX Дэвид Ловант, исторически рекордная рыночная стоимость «была более надежным ценовым сигналом о начале новой фазы текущего рынка.

«Спрос со стороны новых спотовых биржевых фондов биткойнов в США , а также надвигающееся сокращение роста предложения токенов способствовали недавнему росту», - говорится в материале.

Подогрели рост и спекулянты. По данным издания, они перешли «от ставок с высоким уровнем заемных средств на рынках деривативов до двузначных внутридневных авансов в монетах-мемах».

«Это говорит о том, что рынок цифровых активов потенциально уязвим для разворота, если потоки ETF начнут уменьшаться, а оптимизм остынет», - написали авторы статьи.

Ранее сообщалось, что курс биткоина превысил 6,2 млн рублей впервые с 2021 года.