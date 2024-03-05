Курс биткоина превысил 6,2 млн рублей впервые с 2021 года

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает расти. По состоянию на 4:55 5 марта цена этой валюты достигла 6,28 млн рублей (это около 68,75 тыс. долларов), следует из котировок на бирже криптовалют Binance. Таких значений «крипта» достигла впервые с 2021 года.

Согласно графику на сайте биржи, потом биткоин стал постепенно опускаться. По состоянию на 10:45 по московскому времени данная криптовалюта стоит 6,1 млн рублей (около 66,8 тыс. долларов по текущему курсу).

Напомним, исторический максимум биткоина - 69 тыс. долларов. Таких значений «крипта» достигла 10 ноября 2021 года. Причем валюта растет уже вторую неделю подряд. Только с 25 февраля она подорожала на 30%.