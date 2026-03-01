news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 марта 2026 10:28

Степанова взяла серебро в спринте свободным стилем на ЧР в Южно-Сахалинске

Читайте нас в
Телеграм
Степанова взяла серебро в спринте свободным стилем на ЧР в Южно-Сахалинске
Фото: Телеграм-канал Вероники Степановой

Представительница Татарстана Вероника Степанова заняла второе место в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 года, проходящем в Южно-Сахалинске.

Степанова преодолела дистанцию за 3 минуты 55,25 секунды, отстав от победившей Елизаветы Патриной из Тюменской области на 0,16 секунды. Результат чемпионки – 3.55,09.

Бронзовая медаль досталась Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурго, ее отставание от победительницы – 0,20 секунды.

Среди мужчин в спринте свободным стилем сегодня победил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а третьим стал еще один татарстанец – Иван Горбунов.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

читайте также
Вероника Степанова победила в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Вероника Степанова победила в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Большунов стал чемпионом России в спринте свободным стилем, бронзу взял Горбунов
Большунов стал чемпионом России в спринте свободным стилем, бронзу взял Горбунов
Вторая победа Большунова в сезоне: соберут ли звезды Фардиева все награды на ЧР-2026
Вторая победа Большунова в сезоне: соберут ли звезды Фардиева все награды на ЧР-2026
#лыжные гонки #чемпионат россии по лыжным гонкам
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

Жителей Татарстана предупредили о возможном сходе снега из-за потепления

28 февраля 2026
В Татарстане стартовал конкурс на должность молодёжного помощника руководителя АТК

В Татарстане стартовал конкурс на должность молодёжного помощника руководителя АТК

28 февраля 2026