Степанова взяла серебро в спринте свободным стилем на ЧР в Южно-Сахалинске

Фото: Телеграм-канал Вероники Степановой

Представительница Татарстана Вероника Степанова заняла второе место в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 года, проходящем в Южно-Сахалинске.

Степанова преодолела дистанцию за 3 минуты 55,25 секунды, отстав от победившей Елизаветы Патриной из Тюменской области на 0,16 секунды. Результат чемпионки – 3.55,09.

Бронзовая медаль досталась Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурго, ее отставание от победительницы – 0,20 секунды.

Среди мужчин в спринте свободным стилем сегодня победил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а третьим стал еще один татарстанец – Иван Горбунов.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.