Вторая победа Большунова в сезоне: соберут ли звезды Фардиева все награды на ЧР-2026

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил на чемпионате России – 2026 по лыжным гонкам в «разделке». Поборется ли 29-летний лыжник за остальные награды на главной лыжне России – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Александр Большунов стал чемпионом России в «разделке» на ЧР-2026

В дебютный день чемпионата России по лыжным гонкам трое спортсменов, представляющих Татарстан, заняли три первых места. Золото гонки с раздельным стартом классическим стилем завоевал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию в 10 км за 23:59:09 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, уступив трехкратному олимпийскому чемпиону 14,4 секунды. Третья строчка досталась Ивану Горбунову (+30,5).

В настоящий момент в общем зачете российских лыж Татарстан идет на первом месте среди остальных регионов с 11 926 баллами. Большая заслуга в этом президента татарстанской федерации Ильшата Фардиева, который в свое время принял решение привлечь в республику лучших лыжников со всей России, в том числе Большунова, Ардашева, Горбунова, Савелия Коростелева, Дарью Непряеву и других для развития данного вида спорта в регионе. В настоящий момент в топ-10 мужских российских лыж пятеро – представители Татарстана.

К слову, Савелий Коростелев не принимает участия на внутренних стартах с начала декабря 2025 года. 22-летний лыжник закончил выступления на домашних соревнованиях на втором этапе Кубка России по лыжным гонках и уехал на Кубок мира в преддверии Олимпийских игр-2026. При этом Коростелев по-прежнему держится в лидерах среди всех российских лыжников и идет на первом месте в общем зачете с 1730 баллами в сезоне-2025/26. На втором – Ардашев (1206), на третьем – Большунов (830)

Лидерство среди женщин в общероссийском зачете с 1474 баллами удерживает Дарья Непряева, которая, как и Коростелев, отправилась зарабатывать квоту для участия в зимней Олимпиаде. Отметим, что поддержать российских лыжников в Италию ездил сам Фардиев во главе с целой делегацией из Татарстана.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая победа Большунова в сезоне

Вообще можно говорить, что начало 2026 года для Большунова выдалось сильным. При этом текущий сезон-2025/26 вообще не самый удачный в карьере 29-летнего лыжника. Возвращаясь к последним стартам чемпионата России, хочется отметить, что это лишь вторая гонка в сезоне-2025/26, которую выиграл Александр Большунов. Первую победу он одержал как раз в Казани в середине января во время 6-го этапа Кубка России в скиатлоне. Тогда Сан Саныч признался, что благодаря этой победе на душе ему стало легче.

«Теперь будет легче на душе – может быть, начнется победная волна. Но загадывать не буду, как пойдет», – сказал Большунов журналистам на финише. Известно, что в середине сезона он даже отправлялся на тренировочные сборы в Италию, чтобы подтянуть свою физическую форму. В рамках чемпионата России Александр Большунов с первого старта громко заявил о себе, опередив своего преследователя Сергея Ардашева почти на 15 секунд.

На дистанцию Сан Саныч вышел спокойно и скорость начал набирать ближе к отметке в 3,5 километра. На финише он побил результат Горбунова, обойдя соперника на 30 секунд. На стартовом отрезке Большунов уступал Ардашеву 6 секунд. Затем это отставание на следующей отсечке сократилось до одной секунды. В конечном итоге лидерство Большунова уже было неоспоримо.

Очевидцы отмечают, что на финише Ардашев выглядел слегка разочарованным. Хотя расстраиваться здесь незачем – на дистанции выигрывает тот, кто умеет грамотно распределять свои силы и следует своей тактике. Вчера лучшим оказался Большунов.

Фото: соцсети Йоханнеса Клебо

Большунов о победе на ЧР: «Нет предела совершенству»

Напомним, что Большунов не получил нейтральный статус для допуска на международные старты, в отличие от того же Савелия Коростелева. В своих высказываниях в прессе трехкратный олимпийский чемпион несколько раз давал понять, что именно он должен был соревноваться среди лучших в мире из россиян на Олимпиаде, а вместо этого бороздит домашнюю лыжню на внутренних соревнованиях.

Отсыл в данном случае, конечно же, был в сторону Коростелева, который в рамках Олимпиады не смог заработать ни одной медали. Справедливости ради стоит отметить, что это первый опыт 22-летнего лыжника на такого уровня соревнованиях. В скиатлоне (10 км) он занял 4-е место, в классическом спринте – 35-е, в гонке свободным стилем (10 км) – 15-е, а в марафоне (50 км) стал пятым.

Хотя неизвестно, получив разрешение выступать на ОИ-26, смог бы Александр Большунов пробежать эти дистанции с лучшим результатом, чем Савелий Коростелев, при нынешней форме Сан Саныча. Отметим, что последний старт стал для него 26-й победой на чемпионатах внутри страны. После гонки трехкратный олимпийский чемпион скромно отметил, что ему все еще есть к чему стремиться.

«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству. Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъемы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», – приводит слова Большунова ТАСС.

На сегодняшний день в копилке международных наград, без учета российских, у Александра Большунова три золота Олимпийских игр. Также он дважды становился чемпионом мира в скиатлоне, обладателем Кубка мира и победителем лыжной многодневной гонки на «Тур де Ски». Сможет ли Большунов взять оставшиеся медали в чемпионате России?

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бородавко о перспективах Большунова на ЧР-26: «Загадывать не стоит»

На эту тему после первого старта на ЧР-2026 своими предположениями поделился старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Он отметил, что Александр Большунов хорошо подготовился к конкурентным стартам и провел последнюю гонку с хорошим финишным рывком. На вопрос, попытается ли Сан Саныч выиграть оставшиеся старты, Бородавко лаконично ответил, что загадывать не стоит.

«Он привык все делать здесь и сейчас. Не будем загадывать, будем двигаться от гонки к гонке. Не хотелось бы сравнений с Олимпийскими играми. Олимпиада – это Олимпиада. Клебо – это Клебо, Большунов – это Большунов. Каждый идет своей дорогой. Очень жаль, что наши дорожки разошлись. Я думаю, весь лыжный мир потерял в зрелищности и в прелести борьбы», – цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В рамках ЧР-2026 пройдет еще семь гонок: скиатлон, смешанная эстафета (4х5 км), спринт (СС), командный спринт в классике, эстафета (4х7,5 км) и масс-старт (50 км). Напомним, первая гонка классическим стилем на 10 км завершилась накануне, 25 февраля. Чемпионат России по лыжным гонкам-2026 проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

Расписание оставшихся гонок чемпионата России-2026

26 февраля

Женщины: скиатлон (10 км + 10 км) – 7:00 мск

Мужчины: скиатлон (10 км + 10 км) – 9:00 мск

28 февраля

Смешанная эстафета (4х5 км) – 8:30 мск

1 марта

Женщины (квалификация) – спринт свободным стилем – 6:00 мск

Мужчины (квалификация) – спринт свободным стилем – 6:30 мск

Финальные забеги – 9:28 мск

3 марта

Женщины (квалификация) – командный спринт классическим стилем – 6:00 мск

Мужчины (квалификация) – командный спринт классическим стилем – 6:30 мск

Женщины (финал) – 8:00 мск

Мужчины (финал) – 8:30 мск

4 марта

Женщины – эстафета (4×7,5 км) – 8:00 мск

5 марта

Мужчины – эстафета (4×7,5 км) – 8:00 мск

7 марта

Женщины – масс-старт 50 км свободным стилем – 7:30 мск

8 марта

Мужчины – масс-старт 50 км свободным стилем – 7:30 мск