На главную ТИ-Спорт 1 марта 2026 10:16

Большунов стал чемпионом России в спринте свободным стилем, бронзу взял Горбунов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, занял первое место в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 года, проходящем в Южно-Сахалинске.

Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 18,18 секунды. Вторым стал Егор Митрошин из Ханты-Мансийского автономного округа, отставший от победителя на 0,10 секунды.

Третьим же стал еще один татарстанский лыжник – Иван Горбунов, отставание которого от победителя составило 0,25 секунды.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

#Александр Большунов #лыжные гонки #чемпионат россии по лыжным гонкам
