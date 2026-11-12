«Я не герой-романтик»: Степанова пропустит этап Кубка мира и уедет в Хакасию

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница сборной Татарстана Вероника Степанова сообщила, что не поедет на первый этап Кубка мира в финской Руке (27–29 ноября), а вместо этого отправится на «Вершину Теи» в Республике Хакасия.

Ранее председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявлял, что Степанова подала документы на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

По его словам, в случае одобрения статуса спортсменка без отбора вошла бы в состав сборной России на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии.

В соцсетях Степанова объяснила своё решение нежеланием находиться в состоянии суеты и неопределенности.

«Больше всего я не люблю суету, неопределенность и постоянные новые вводные. Отдохну от всего этого в Вершине Теи», — написала она.

Лыжница пожелала удачи коллегам по сборной, которые решили попробовать силы на первом этапе Кубка мира.

По её словам, им предстоит сравнить уровень российских и скандинавских лыж впервые почти за пять лет.

Степанова отметила, что спортсмены станут настоящими героями, если сумеют победить, несмотря на искусственно созданные сложности и несправедливости.

«Я же не герой-романтик, я — абсолютный прагматик. Холодный и расчетливый. Всегда такой была. Подожду, когда условия станут равными для всех и во всех отношениях», — добавила она.