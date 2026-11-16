Степанова объяснила, почему поменяла позицию, подав заявку на нейтральный статус

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Вероника Степанова в интервью «Матч ТВ» объяснила, почему в этом сезоне подала заявку на нейтральный статус, хотя годом ранее резко критиковала FIS. По её словам, решение связано с изменением условий федерации, а не с её собственной позицией.

«Обувь у меня всё та же, а вот FIS действительно поменяла условия. Ключевая разница: в прошлом году автоматически исключались те россияне, кто позволял себе выражать свою политическую позицию. В этом — ты лишь даёшь обещание не обсуждать её, непосредственно участвуя в международных соревнованиях, на месте», — сказала Степанова «Матч ТВ».

На вопрос, жалеет ли она о своих прежних высказываниях, спортсменка ответила отрицательно. «Нет, я по-прежнему уверена, что выступать надо лишь в одинаковых условиях с другими атлетами. Ребята из сборной, кто решил попробовать без всего этого, — огромные молодцы, удачи им. Но это не мой путь. Возможность говорить, что думаешь, куда важнее спортивных медалей», — подчеркнула она.

Степанова также объяснила, зачем ей вообще нужен нейтральный статус. «Когда ты убеждена, что у тебя есть право на что-то, ты не обязательно хочешь им воспользоваться, но ты можешь и даже должна хотеть это право подтвердить. Где и когда выступать — должно быть моим решением, а не какого-то анонимного чиновника из FIS. За это право я буду бороться», — заявила лыжница.

Она отметила, что после отказа властей Финляндии, Норвегии и Швеции пускать российских спортсменов ни у кого не осталось сомнений, что спорт стал продолжением политики. При этом Степанова считает, что лыжные гонки без России «откровенно загибаются» — у Кубка мира в этом году даже нет титульного спонсора.

«Для меня как действующей спортсменки, олимпийской чемпионки и "актуальной" чемпионки России возврат на мировую арену в том виде, как она выглядит сейчас, — не приоритет. Гораздо больше меня интересуют совершенно новые идеи и форматы соревнований, над которыми мы сейчас активно работаем. Скоро узнаете!» — резюмировала Степанова.