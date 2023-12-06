news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 6 декабря 2023 18:10

Стенд для ПАК ДА и очистка неона: Минниханов принял участие во вручении премии Тихомирова

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения премии имени Б. И. Тихомирова в Москве. Мероприятие состоялось на базе АО «Технодинамика», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Премия в области промышленного строительства и проектирования имени Бориса Ивановича Тихомирова присуждается за работы, вносящие значительный вклад в развитие проектирования и строительства объектов промышленного назначения, а также во внедрение передовых инженерных, проектных, технических и технологических решений. Ее организаторами выступают холдинг «Технодинамика» и Союз машиностроителей России при поддержке госкорпорации «Ростех», Минстроя РФ и Правительства Татарстана.

«Это мероприятие — дань памяти выдающемуся руководителю и общественному деятелю, известному в нашей стране, Борису Ивановичу Тихомирову. Его преданность делу и трудолюбие — достойный пример для всех нас. Он и его команда оставили большое наследие в лице строительных объектов гражданского и промышленного назначения, отвечающих самым современным требованиям», — заметил в ходе своего выступления Раис РТ Рустам Минниханов.

В этом году победители были определены в шести номинациях (в каждой — по три призера). Вознаграждение за первое место составило 800 тыс. рублей, за второе — 600 тыс., за третье — 400 тыс. Победители в номинации «За многолетний труд и верность профессии» получили по 500 тыс. рублей.

Лучшим в номинации «За вклад в создание испытательной базы» признан авторский коллектив одного из предприятии Ростеха в составе Семена Старцева, Дмитрия Пивоварова, Александра Маланина и Никиты Сократова.

Эти инженеры создали комплекс стендового оборудования для испытания авиационных пусковых устройств. В рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) они провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов, отмечает пресс-служба Ростеха.

В свою очередь в номинации «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения» победил авторский коллектив АО «ГипроНИИавиапром» в составе Артура Миронова, Елены Колесниковой и Елизаветы Саркисян.

Жюри оценило работу, посвященную реконструкции и техническому перевооружению экспериментально-стендовой базы плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт». Специалисты создали комплекс испытаний макетов для отработки элементов и оптимизации параметров лабораторных образцов безэлектронных плазменных ракетных двигателей.

В номинации «За вклад в строительство объектов промышленного назначения» лучшим стал авторский коллектив МГТУ имени Н. Э. Баумана. Анатолий Жердев, Виталий Бондаренко, Максим Куприянов, Михаил Губин и Ярослав Парфенов представили проект по выделению неона высокой чистоты. По поручению Правительства РФ для нужд отечественной микроэлектроники и расширения экспортного потенциала в вузе разработали технологию и создали установку по получению неона с чистотой 99,999%

Лучшей в номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» оказалась работа по информационному моделированию линейных объектов. Проект был реализован в рамках развития Северного железнодорожного обхода города Перми (3-й этап). Алексей Невежин из ООО «Стройжелдорпроект» добился снижения трудозатрат по проектированию систем железнодорожной автоматики на 30% и усовершенствовал отечественное ПО.

При этом в номинации «Лучшая научная работа» победил проект «Исследование и разработка новых методов вероятностного анализа надежности элементов строительных и машиностроительных конструкций при ограниченных статистических данных» Сергея и Анастасии Соловьевых из Вологодского государственного университета. Ученые внесли большой вклад в развитие фундаментальной теории надежности строительных конструкций с перспективой дальнейших изменений парадигмы промышленного проектирования и строительства.

Лауреатами премии в номинации «За многолетний труд и преданность профессии» стали заслуженные работники и ветераны организаций, внесшие особый вклад в развитие проектирования и строительства промышленных объектов. Наградой в том числе отмечен Валерий Кондратьев из АО «ГипроНИИавиапром». Он принимал непосредственное участие в разработке большой номенклатуры проектов самого разного назначения и был ведущим исполнителем и руководителем лицензионных проектов по созданию авиационных заводов в КНДР, Китае, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Болгарии, Турции, Венесуэле, Алжире, Эфиопии, Мексике и других странах.

читайте также
Денис Мантуров: «Проект Ту-160М дает перспективы для последующего освоения ПАК ДА»
Денис Мантуров: «Проект Ту-160М дает перспективы для последующего освоения ПАК ДА»
От инфаркта скончался гендиректор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров
Минниханов открыл барельеф Борису Тихомирову на здании Казанского Гипронииавиапрома
Минниханов открыл барельеф Борису Тихомирову на здании Казанского Гипронииавиапрома
#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100