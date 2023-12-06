Стенд для ПАК ДА и очистка неона: Минниханов принял участие во вручении премии Тихомирова

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения премии имени Б. И. Тихомирова в Москве. Мероприятие состоялось на базе АО «Технодинамика», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Премия в области промышленного строительства и проектирования имени Бориса Ивановича Тихомирова присуждается за работы, вносящие значительный вклад в развитие проектирования и строительства объектов промышленного назначения, а также во внедрение передовых инженерных, проектных, технических и технологических решений. Ее организаторами выступают холдинг «Технодинамика» и Союз машиностроителей России при поддержке госкорпорации «Ростех», Минстроя РФ и Правительства Татарстана.

«Это мероприятие — дань памяти выдающемуся руководителю и общественному деятелю, известному в нашей стране, Борису Ивановичу Тихомирову. Его преданность делу и трудолюбие — достойный пример для всех нас. Он и его команда оставили большое наследие в лице строительных объектов гражданского и промышленного назначения, отвечающих самым современным требованиям», — заметил в ходе своего выступления Раис РТ Рустам Минниханов.

В этом году победители были определены в шести номинациях (в каждой — по три призера). Вознаграждение за первое место составило 800 тыс. рублей, за второе — 600 тыс., за третье — 400 тыс. Победители в номинации «За многолетний труд и верность профессии» получили по 500 тыс. рублей.

Лучшим в номинации «За вклад в создание испытательной базы» признан авторский коллектив одного из предприятии Ростеха в составе Семена Старцева, Дмитрия Пивоварова, Александра Маланина и Никиты Сократова.

Эти инженеры создали комплекс стендового оборудования для испытания авиационных пусковых устройств. В рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) они провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов, отмечает пресс-служба Ростеха.

В свою очередь в номинации «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения» победил авторский коллектив АО «ГипроНИИавиапром» в составе Артура Миронова, Елены Колесниковой и Елизаветы Саркисян.

Жюри оценило работу, посвященную реконструкции и техническому перевооружению экспериментально-стендовой базы плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт». Специалисты создали комплекс испытаний макетов для отработки элементов и оптимизации параметров лабораторных образцов безэлектронных плазменных ракетных двигателей.

В номинации «За вклад в строительство объектов промышленного назначения» лучшим стал авторский коллектив МГТУ имени Н. Э. Баумана. Анатолий Жердев, Виталий Бондаренко, Максим Куприянов, Михаил Губин и Ярослав Парфенов представили проект по выделению неона высокой чистоты. По поручению Правительства РФ для нужд отечественной микроэлектроники и расширения экспортного потенциала в вузе разработали технологию и создали установку по получению неона с чистотой 99,999%

Лучшей в номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» оказалась работа по информационному моделированию линейных объектов. Проект был реализован в рамках развития Северного железнодорожного обхода города Перми (3-й этап). Алексей Невежин из ООО «Стройжелдорпроект» добился снижения трудозатрат по проектированию систем железнодорожной автоматики на 30% и усовершенствовал отечественное ПО.

При этом в номинации «Лучшая научная работа» победил проект «Исследование и разработка новых методов вероятностного анализа надежности элементов строительных и машиностроительных конструкций при ограниченных статистических данных» Сергея и Анастасии Соловьевых из Вологодского государственного университета. Ученые внесли большой вклад в развитие фундаментальной теории надежности строительных конструкций с перспективой дальнейших изменений парадигмы промышленного проектирования и строительства.

Лауреатами премии в номинации «За многолетний труд и преданность профессии» стали заслуженные работники и ветераны организаций, внесшие особый вклад в развитие проектирования и строительства промышленных объектов. Наградой в том числе отмечен Валерий Кондратьев из АО «ГипроНИИавиапром». Он принимал непосредственное участие в разработке большой номенклатуры проектов самого разного назначения и был ведущим исполнителем и руководителем лицензионных проектов по созданию авиационных заводов в КНДР, Китае, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Болгарии, Турции, Венесуэле, Алжире, Эфиопии, Мексике и других странах.