Денис Мантуров: «Проект Ту-160М дает перспективы для последующего освоения ПАК ДА»

Реализуя проект по воспроизводству самолетов Ту-160М, Казанский авиазавод имени Горбунова прошел глубокую модернизацию. Это позволяет выпускать в Казани ракетоносцы нового поколения, в том числе Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА. Такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после посещения авиазавода.

Глава Минпромторга РФ ознакомился с ходом выполнения работ по ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160 Фото: president.tatarstan.ru

Ту-160М передадут военным на испытания раньше срока

Министр отметил, что решение Президента России по возобновлению производства Ту-160 «Белый лебедь» в новом облике было абсолютно своевременным. Он подчеркнул, что при участии Президента РТ эта задача была решена в максимально короткие сроки.

«Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину Министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», – сообщил Мантуров.

Он поделился, что вместе с Рустамом Миннихановым побывал внутри кабины. Вспомнил, какой облик был у машины еще в советское время и подчеркнул: «Разница разительная».

«Создана полностью цифровая система управления, навигации и система управления вооружением и авиационными средствами поражения», – перечислил Мантуров.

Он особо отметил созданные условия для экипажа, в том числе бытовые, появились места для отдыха. Это стало очень актуальным, ведь дальность самолета увеличилась на 1 тыс. километров. «Очень компактно, эргономично, но при этом все продумано», – подчеркнул министр.

Денис Мантуров поделился, что вместе с Рустамом Миннихановым побывал внутри кабины, и вспомнил, какой облик был у машины еще в советское время Фото: president.tatarstan.ru

ПАК ДА и Ту-160М будут производиться параллельно

Денис Мантуров напомнил, что в модернизацию КАЗ имени Горбунова вложено достаточно много бюджетных средств – более 20 млрд рублей. «Все это для того, чтобы новый, модернизированный облик предприятия обеспечивал качество при производстве современных самолетов, которые будут производиться в Казани», – отметил глава Минпромторга РФ.

Он рассказал, что были восстановлены технологии вакуумной сварки титановых изделий, что было очень сложной задачей. Основу конструкции самолета составляет так называемый титановый крест, который является наиболее важной деталью летательного аппарата. Поэтому восстановление технологии было одной из самых первых и самых сложных задач.

«Проект Ту-160М дает перспективы для последующего освоения нового проекта ПАК ДА – перспективного авиационного комплекса, который должен в ближайшие годы так же завершить подготовку для первого полета и после этого пройти все этапы испытаний и запуск серийного производства. Поэтому будут производиться параллельно два самолета – и Ту160М, и ПАК ДА», – пояснил Мантуров.

После визита на Казанский авиационный завод Денис Мантуров посетил завод «КАПО-Композит» Фото: president.tatarstan.ru

Объем промышленного производства в Татарстане превысил 4 трлн рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что программа визита главы Минпромторга РФ в Казань сегодня была насыщенной. После визита на Казанский авиационный завод Денис Мантуров посетил завод «КАПО-Композит», который производит комплектующие для нового среднемагистрального авиалайнера МС-21.

По словам Минниханова, у «КАПО-Композит», очень серьезные планы по развитию производства. «Мы посмотрели "Химград" и выставку резидентов технополиса. Министра не всегда они видят, поэтому очень много мы обсудили вопросов», – заметил руководитель республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан – крупный промышленный центр. «В прошлом году объем производства превысил 4 трлн рублей. Это серьезные цифры», – сообщил он.

Президент РТ сообщил, что промышленность республики в прошлом году получила по различным программам более 50 млрд рублей поддержки. Он отметил большую роль в этом Минпромторга РФ, Правительства России и Президента РФ. «50 млрд рублей – это только то, что мне показали, может быть и больше», – сказал Минниханов.

«Это новые объемы (производства, – прим. Т-и), это новые рабочие места», – добавил Президент Татарстана.

«Мы посмотрели "Химград" и выставку резидентов технополиса. Министра не всегда они видят, поэтому очень много мы обсудили вопросов» Фото: president.tatarstan.ru

Госзаказ должен предусматривать конкурентную зарплату рабочих

Президент Татарстана рассказал, что во время переговоров с главой Минпромторга РФ Денису Мантурову были заданы неудобные «злободневные» вопросы, на которые были получены ответы.

«Мы говорим о рабочих местах, а рабочие места – это высокая квалификация и оплата. И сегодня если государственные заказы не будут учитывать фонд оплаты, который сегодня конкурентен, – нам будет сложно. И (поставлены вопросы, – прим. Т-и) по продвижению на экспорт наших машин, другие вопросы. Все вопросы мы обсудили», – отметил Минниханов.

Президент Татарстана поблагодарил министра за поддержку проектов в Татарстане. «Вы посмотрите, как изменился КАМАЗ, Казанский завод имени Горбунова… Через два года это будет совершенно новый завод с новыми цехами, новым оборудованием. Республика нацелена (на развитие, – прим. Т-и). Поддержка полная. И мы будем вместе дальше работать», – подчеркнул руководитель республики.

«Мы говорим о рабочих местах, а рабочие места – это высокая квалификация и оплата. И сегодня если госзаказы не будут учитывать фонд оплаты, который сегодня конкурентен, – нам будет сложно» Фото: president.tatarstan.ru

Боевой радиус бомбардировщика Ту-160М увеличился на 1 тыс. километров

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сегодня посетили цеха Казанского авиазавода имени Горбунова, где реализуется программа воспроизводства глубоко модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. Кроме этого, здесь ведется работа по ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160.

На заводе Рустам Минниханов и Денис Мантуров осмотрели ракетоносец Ту-160М, который был спроектирован полностью в цифровой среде и собран без использования заводского задела девяностых годов. В подготовке цифровой документации в интересах проекта участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро.

Новый ракетоносец сохранил внешний облик, однако был собран на совершенно новой технологической базе. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы управления самолетом, навигационные системы и системы управления вооружением.

На Ту-160М установлены новые газотурбинные двигатели НК-32 серии 02 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Основные характеристики двигателей остались на прежнем уровне, их форсажная тяга пор прежнему составляет 25 тыс. кгс. Но за счет различных доработок удалось сократить расход топлива примерно на 10%. За счет повышения экономичности боевой радиус бомбардировщика увеличился на 1 тыс. километров, в зависимости от режима. При этом отсутствует необходимость увеличения баков или дозаправки в полете. Соответственно, боевой потенциал ракетоносца значительно вырос.

На заводе Минниханов и Мантуров осмотрели ракетоносец Ту-160М, который был спроектирован полностью в цифровой среде и собран без использования заводского задела девяностых годов Фото: president.tatarstan.ru

Заказ Минобороны РФ на изготовление Ту-160М загрузит мощности Казанского авиазавода до 2027 года

Новый Ту-160М совершил свой первый полет 12 января 2022 года, взлетев с аэродрома «Борисоглебское». Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

«Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом. Принципиальная важность события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», – комментировал начало летных испытаний генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Сегодня во время посещения авиазавода Президент РТ и глава Минпромторга РФ встретились с экипажем летчиков-испытателей ПАО «Туполев», которые управляли новым самолетом. Пилоты рассказали о достоинствах новой машины.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Президента России Владимира Путина.

В рамках программы перезапуска производства на Казанском авиационном заводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов. В кратчайшие сроки была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета. В частности, на заводе запустили в работу крупнейшую в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Для создания Ту-160М в России была заново сформирована кооперационная цепочка передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию «Ростех».

В январе 2018 года во время визита в Казань Президента России Владимира Путина между Минобороны России и ПАО «Туполев» был подписан контракт на поставку Вооруженным силам РФ 10 обновленных ракетоносцев Ту-160М. Три из них сейчас находятся в стадии сборки. Заказ Минобороны РФ позволит загрузить мощности Казанского авиазавода до 2027 года.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru