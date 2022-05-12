Минниханов открыл барельеф Борису Тихомирову на здании Казанского Гипронииавиапрома

Памятный барельеф легендарному руководителю АО «Казанский Гипронииавиапром» Борису Тихомирову сегодня открыли на здании проектного института. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что за долгую историю своего существования проектный институт Гипронииавиапром принимал участие в реализации множества проектов в республике и стране. Неоценимый вклад в развитие предприятия внес его бывший директор Борис Тихомиров, который ушел из жизни в 2020 году.

«Борис Иванович был уникальным человеком, мы всегда будем помнить его вклад. Я лично его знал и всегда уважал – он был настоящим патриотом своего предприятия, патриотом нашей республики, патриотом страны. Таких людей не так много, он был настоящим примером для других», - обратился Президент Татарстана к собравшимся ветеранам предприятия и представителям трудового коллектива Казанского Гипронииавиапрома.

По словам Минниханова, одним из главных приоритетов Бориса Тихомирова всегда была забота о родном предприятии и его работниках. Личные вопросы, в том числе связанные со здоровьем, всегда отходили для него на второй план перед рабочими задачами.

«К сожалению, мы его потеряли. Но его дело живет, и он всегда будет в нашей памяти», - резюмировал Рустам Минниханов.

Такую же высокую оценку работе предприятия под руководством Бориса Тихомирова выразил и другой участник памятного события – замглавы Минпромторга России Олег Бочаров.

«Масштаб личности Бориса Ивановича будет оцениваться еще долго. Замечательно, что этот барельеф будет находиться возле входа на предприятие, и каждый молодой сотрудник будет знать об этой истории. Потому что пока есть память об этой инженерной школе, будет существовать и авиация, и российская промышленность», - подчеркнул Олег Бочаров.

Теплые слова о совместной работе с Борисом Тихомировым высказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Он буквально отдал свою жизнь этой профессии, этому проектному институту. Начав работу с рядовых должностей, он прошел всю цепочку до руководителя предприятия. Благодаря этому человеку институт сохранился как самый мощный в авиационной промышленности за постсоветское время. Мы будем всегда его помнить», - заключил Юрий Слюсарь и поблагодарил трудовой коллектив предприятия за инициативу по установке памятного барельефа.