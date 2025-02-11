Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

Выручка, полученная продавцами из Татарстана на ресурсах Республиканского маркетингового центра, по итогам 2024 года выросла почти до 230 млрд рублей – это на 9% больше, чем было годом ранее. «Татар-информ» выяснил, что помогло нарастить обороты в прошлом году и какие планы РМЦ ставит на 2025-й.





Суммарная выручка резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам 2024 года превысила 229 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рекордные продажи

Суммарная выручка резидентов Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам 2024 года превысила 229 млрд рублей, сообщили «Татар-информу» в Агентстве по госзаказу Республики Татарстан (АГЗ РТ), которое управляет электронными площадками биржевой торговли федерального уровня.

Это очередной рекорд – по итогам 2022-го, напомним, оборот республиканских продавцов на ресурсах РМЦ составил 193 млрд рублей, по итогам 2023-го – 210 млрд рублей. Тогда рост, кстати, составил примерно 8,6%. Схожим темпом суммарная выручка прибавила и за последний год – чуть больше 9%.

Суммарные финансовые достижения продавцов на РМЦ можно сравнить, к примеру, с годовой выручкой «Нижнекамскнефтехима» (по итогам 2023-го она составила 227,5 млрд рублей).

Хотя план в 231 млрд рублей, который на прошлый год ставило перед РМЦ Минэкономики РТ, выполнить, что очевидно, не удалось, язык не повернется назвать итоги прошлого года слабыми. И для этого есть как минимум две причины, о которых ниже.

Прежде чем к ним перейти, напомним, что РМЦ как «агрегатор функций по продвижению на рынки продукции региональных поставщиков» был создан по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для привлечения к электронным закупкам представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) из самой республики. Закупочный модуль РМЦ построен на базе общероссийской системы электронной торговли с общим доменным именем Zakazrf.ru. Он объединяет федеральные площадки для бюджетных закупок по ФЗ-44, коммерческих торгов по ФЗ-223, площадку по реализации имущества и прав, а также агрегатор «Биржевая площадка» bp.Zakazrf.ru.

Первая причина успеха – РМЦ перевыполнил план по количеству республиканских продавцов, получивших выручку в ресурсах РМЦ Фото: © «Татар-информ»

Республиканских продавцов, получивших выручку в РМЦ, стало 5178

Первая причина успеха – РМЦ перевыполнил план по количеству республиканских продавцов, получивших выручку в ресурсах РМЦ. Их число по итогам 2024-го составило 5178 предпринимателей, хотя планировалось довести это количество до 4,6 тыс.

Рост продемонстрировали практически все районы Татарстана, в том числе, что особенно важно, те, в которых такие продавцы в основном и сосредоточены. А это, как несложно догадаться, Казань, в которой количество продавцов превысило 3 тыс. (с 2,5 тыс. по итогам 2023-го), и Набережные Челны, где их стало 511 (но тут пока пахнет стабильностью, ведь в 2023-м их было 495).

Остальные районы по числу продавцов, зарабатывающих на площадках РМЦ, закономерно отстают, но и населения там проживает на порядок меньше. Тем не менее в топ-5 входят Альметьевский (стало 170 продавцов вместо 135 годом ранее), Нижнекамский (146, количество не изменилось), а также Зеленодольский районы (стало 100 вместо 86).

В остальных муниципалитетах количество продавцов исчисляется в лучшем случае десятками, а то и единицами. Например, в Атнинском районе их всего трое, а в Муслюмовском их семеро.

По словам главы АГЗ РТ Якова Геллера, значительно перевыполнить первоначальный план удалось благодаря повышенному вниманию и усилиям руководства районов к развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на своих территориях. Кроме того, обучение в Университете РМЦ за год прошло тоже рекордное количество слушателей – более 2,8 тыс.

Как Геллер ранее объяснял «Татар-информу», в своей статистике РМЦ учитывает только тех продавцов, «кто реально победил в торгах, сделал поставку и получил выручку», хотя «участников торгов, конечно, всегда кратно больше».

«Это как бухгалтерская отчетность. Этакий счет на табло», – отмечал глава АГЗ РТ. На сайте РМЦ традиционно выложены и «истории успеха» – названия фирм, «которые получили наибольшую выручку – в пример тем, кто учится не только участвовать, но и побеждать в торгах и поставлять продукцию».

Выручка от заказчиков не из Татарстана выросла более чем в семь раз

Вторая причина успешного 2024-го – кратный рост выручки, полученной республиканскими продавцами на ресурсах РМЦ, но от заказчиков не из Татарстана. За год сумма выросла более чем в семь раз – с 8,9 млрд рублей в 2023-м до 69,3 млрд по итогам 2024-го! Количество таких продавцов тоже выросло – более чем в три раза (с 447 до 1,5 тыс.).

При этом, по словам Якова Геллера, «к сожалению, в связи с современными ограничениями информации о поставках по ФЗ-223 мы не имеем возможность высчитывать выручку по корпоративным закупкам. Но только по ФЗ-44 продажи нашими поставщиками за рубежи Татарстана в 2024-м выросли примерно на 25 млрд рублей, до 63,5 млрд рублей». При том что в целом выручка в этом сегменте за прошлый год превысила 164 млрд рублей.

В разрезе «внешних» заказчиков, по его словам, лидируют Московская агломерация (29 млрд рублей, в том числе только на Москву приходится 21 млрд), Челябинская и Воронежская области (по 5 млрд на каждую), а также Крым и Севастополь (2,7 млрд). «Практически вся европейская часть страны оказалась доступна нашим поставщикам», – подчеркнул Геллер.

По его оценке, нарастить продажи удалось в числе прочего за счет площадки РМЦ «Текущая потребность регионов», на которой ежедневно актуализируются заказы региональных заказчиков. «Вместе с еженедельными целевыми вебинарами «Как получить выручку в ресурсах РМЦ?» и другими активностями агентства, а также Министерства экономики Татарстана, вместе с работой глав районов с субъектами МСБ на их территориях и достигается такой результат», – заключил Геллер.

Лидерство Казани в абсолютных цифрах в данном случае бесспорно (почти 58 млрд вместо 8,1 млрд, заработанных по этому направлению годом ранее). Но и остальные районы в сумме тоже сильно прибавили (с 834 млн до 11,4 млрд!). Среди них стоит выделить, скажем так, абсолютных передовиков – муниципалитеты, предприниматели в которых по итогам 2023-го от заказчиков извне на РМЦ не получали вообще ничего. Но за год исправились. Это Актанышский, Алексеевский, Дрожжановский, Муслюмовский, Нурлатский, Тюлячинский и Черемшанский районы.

При этом Актаныш переплюнул всех, заработав на таких заказчиках более 4,5 млрд рублей! Даже Челны, хоть и улучшили свой результат более чем в 10 раз – с 254 млн до 2 млрд рублей, все равно остались вторыми. А пять районов такой возможностью вообще не воспользовались, в том числе два – второй год подряд.

По словам Якова Геллера, «по общему правилу «на рынке должно быть много мелких продавцов и много мелких покупателей» рост числа продавцов приводит и к усилению конкуренции на внутреннем рынке, и к агрессивному маркетингу на внешние площадки. Отсюда и рост выручки на внешних рынках, полученной новыми резидентами РМЦ Татарстана, который не может нас не радовать».​

​​Яков Геллер: «Только по ФЗ-44 продажи нашими поставщиками за рубежи Татарстана в 2024-м выросли примерно на 25 млрд, до 63,5 млрд рублей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выручка продавцов в Казани сократилась почти на 5%, до 165 млрд рублей

В этом году «Татар-информ» публикует полный список муниципальных районов Татарстана, ранжированных по выручке, полученной республиканскими продавцами в ресурсах РМЦ, но в пересчете на 10 тыс. населения. При этом не стоит забывать, что при ставке на абсолютные цифры рейтинг выглядел бы иначе.

Традиционное доминирование Казани в таком разрезе по всем направлениям (об одном уже было сказано выше) – объективная реальность, данная не в ощущениях, а в реальных деньгах. При этом по итогам 2024-го суммарная выручка продавцов в столице Татарстана (количество которых, напомним, существенно выросло) сократилась почти на 5%, до 165 млрд рублей (по итогам 2023-го было 174,1 млрд, с ростом к предыдущему году на 8,3%).

О причинах такого результата Яков Геллер говорить не стал, заявив только, что «это тоже хороший показатель». Важнее, по его словам, другое. «Казанские поставщики традиционно занимают доминирующее положение в поставках продукции на внутренний рынок. Это результат образцовой работы руководства города с субъектами РМЦ. А еще хорошо, что методы и инструменты работы, опробованные в Казани, осваиваются и в других районах. Поэтому в рейтинге по сумме выручки, пересчитанной на 10 тысяч населения, Казань и заняла по итогам 2024 года непривычное для столицы третье место», – объяснил Геллер.

Обороты продавцов в районах Татарстана выросли за год на 76%

Продавцы остальных 43 муниципальных районов Татарстана, а также Набережных Челнов наторговали по итогам 2024-го на 63,5 млрд рублей. Эта сумма всего за год скакнула на 76%! Для сравнения – по итогам 2023-го она тоже выросла, но тогда всего на 10%.

Столь выразительной динамикой, впрочем, не стоит слишком уж обольщаться – в большинстве случаев все объясняется эффектом даже не низкой, а нулевой базы. Особенно проявившимся в таких районах, как тот же Актанышский (рост на 8778,6%!), Кукморский (990%), Высокогорский (683%), Альметьевский (415%) и Тюлячинский (404%). А также в Пестречинском, Алькеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Менделеевском.

Сократилась выручка продавцов в 15 районах, включая Казань. Наиболее существенно – в Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Апастовском и, что особенно печально, в Зеленодольском районах (и это несмотря на рост в нем количества продавцов!).

При этом выручку в объеме более 1 млрд рублей заработали в прошлом году продавцы 17 районов (годом ранее их было всего шесть). В топ-10 за Казанью следуют Набережные Челны (12,7 млрд), Актанышский (9,4 млрд), Бугульминский (5,3 млрд) и Высокогорский (4,4 млрд) районы.

Сабинский, неожиданно сдавший позиции «в деньгах», опустился на шестую строчку (4,1 млрд). А вот Альметьевский, напротив, поднялся на седьмую (3,4 млрд). Стоит отметить также достижения Кукморского (2,6 млрд) и Елабужского (2,2 млрд) районов.

Минимальную выручку получили в прошлом году продавцы в Атнинском районе – на троих 4,1 млн рублей. Разница с Казанью настолько космическая, что озвучивать ее лучше не будем.

«В Актанышском районе сложилась очень крепкая команда, в том числе и сам глава Ленар Рафакович Зарипов во всех вопросах активно участвует. Отсюда и результат» Фото: aktanysh-rt.ru

«Итоговые результаты районов – показатель усилий глав муниципалитетов»

По словам Якова Геллера, рецепт успеха отдельного муниципалитета простой. «Итоговые результаты районов – показатель усилий руководителей муниципалитетов».

«Каждую субботу на республиканском совещании в режиме ВКС Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов заслушивает доклад одного из глав районов о состоянии дел, основных показателях хозяйственной деятельности, развитии экономики и производств и так далее, по всей жизни района и населения. И в числе важных вопросов всегда – состояние дел по развитию МСБ, по работе таких предпринимателей на ресурсах РМЦ. Для комментариев заслушивают и краткие реплики о делах в районе профильных руководителей. В их числе спрашивают и меня. И это очень сильный стимул для многих руководителей районов повернуться лицом к работе с малым и средним бизнесом», – напоминает глава АГЗ РТ.

Но, по его словам, не все ждут «волшебных пенделей» от руководства Татарстана. «Я бы хотел сказать, что Актаныш совершил свой прорыв после того, как Рустам Нургалиевич направил туда делегацию РМЦ, заслушав доклад главы в одну из суббот. Но это будет неправда. Просто в Актанышском районе сложилась очень крепкая команда, в том числе и сам глава Ленар Рафакович Зарипов во всех вопросах активно участвует. Отсюда и результат», – отметил Геллер.

В этом году, по словам Геллера, «в числе прочего, попробуем сосредоточить усилия на теме «Экспорт», то есть поставках продукции Татарстана за рубежи России» Фото: © «Татар-информ»

План по выручке продавцов на РМЦ на 2025 год – 248 млрд рублей

Повышенная вовлеченность муниципальных властей к работе районных предпринимателей с РМЦ – не случайный фактор. Дело в том, что основной объем выручки продавцов на ресурсах РМЦ традиционно формируется в секторе бюджетных закупок по ФЗ-44. В прошлом году, как уже было сказано выше, по ним наторговали на более чем 164 млрд рублей (годом ранее – на 166 млрд), из которых 124,8 млрд получили продавцы в одной Казани (по итогам 2023-го – 143 млрд).

Цифры свидетельствуют о некоем перераспределении долей между столицей Татарстана и районами республики, что, очевидно, и можно объяснить планомерным ростом вовлеченности муниципальных команд. Наиболее успешно на этой площадке сработали, что не удивительно, Актанышский (почти 4,6 млрд) и Высокогорский (4,4 млрд) районы. А вот Набережные Челны, хоть и заняли второе после Казани место (правда, всего с 6,6 млрд рублей), все же сдали позиции (годом ранее было 7,3 млрд).

Сильно выросла и выручка на второй важной площадке – рынке заказов для МСБ в рамках ФЗ-223, то есть со стороны так называемых регулируемых заказчиков, имеющих в уставном капитале долю государства свыше 50%. Здесь за прошлый год наторговали почти на 60 млрд рублей (годом ранее было 40 млрд), из которых 37,8 млрд получили продавцы в Казани, остальное – из других районов республики. При этом в этом сегменте суммарные показатели выросли в обоих случаях.

Правда, 2/3 из 21,8 млрд рублей, заработанных районами, «забрали» себе Набережные Челны (5,5 млрд), а также все тот же Актанышский (4,8 млрд), Бугульминский (4,1 млрд) и Чистопольский (почти 1,2 млрд) районы, существенно нарастившие обороты.

По словам Якова Геллера, план по выручке на этот год для РМЦ – 248 млрд рублей. «Понятно, что рынок закупок не беспредельный. Тем более что рынок конкурентных закупок по ФЗ-223 сжимается как в силу особенностей современных условий, так и разрешения отдельным производителям проводить закрытые закупки. Но план для нас Минэкономики Татарстана сформировало на базе соответствующей информации».

Чтобы его выполнить, в этом году, по словам Геллера, «в числе прочего попробуем сосредоточить усилия на теме «Экспорт», то есть поставках продукции Татарстана за рубежи России». «При этом мы говорим именно о продукции, поставляемой субъектами МСБ. А это необъятная тема. Попробуем ее интенсифицировать», – уточнил он.

«Все остальное – как и было: внутренний рынок заполнять до краев продукцией республиканских поставщиков – здесь высока роль нашего ресурса «инвестиционных ниш». Продолжать агрессивный маркетинг за пределами республики, для чего актуальна информация в ресурсе «потребностей». И активно воспитывать новых резидентов РМЦ», – заключил глава АГЗ РТ.