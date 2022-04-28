Штаты помогут Украине продолжать войну за счет изъятых российских активов

Палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с Россией активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию заседания на телеканале C-SPAN.

Предполагается, что данная мера коснется собственности стоимостью 2 млн долларов и выше. Дополнительно, в инициативе указано, что это могут быть активы российских энергетических компаний.

Кроме того, инициатива подразумевает, что вырученные таким «способом» средства могут быть направлены даже на гуманитарную помощь россиянам.

Планируется создать межведомственную группу во главе с госсекретарем, которая бы «определила конституционные механизмы», позволяющие осуществить описанные действия. Авторами законопроекта являются члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).

Одним из базовых конструктов американской конституции является неприкосновенность частной собственности, и на это указывали правозащитные организации еще на этапе рассмотрения данной инициативы. Однако из 417 конгрессменов против высказались только 8. Пока сохраняется определенная вероятность того, что на несоответствие принятого законопроекта основному закону США обратит внимание судебная ветвь власти штатов.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. 25 апреля ЕС анонсировала уже шестой по счету пакет антироссийских санкций.