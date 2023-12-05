«Стать причастным к важному решению»: татарстанцы могут выбрать цели для Минздрава на год

Уже завтра завершится голосование по определению публичных целей и задач Министерства здравоохранения Татарстана на 2024 год. Оставить свой голос за то, чем будет заниматься Минздрав, необходимо уже сейчас.

«Татар-информ» побеседовал с экспертом проекта, главным врачом детской поликлиники №10 Лилией Мухаметгатовой.

«Всегда хочется быть причастным к такому большому событию, как определение целей и задач. Мне, как жителю республики, значимо, что мой голос может что-то решить. Можно стать причастным к важнейшему решению, чем будет заниматься огромное министерство на протяжении всего 2024 года», – отметила главврач.

По словам Лилии Мухаметгатовой, среди представленных на выбор целей можно найти то, что на самом деле волнует отдельно взятого татарстанца.

Сразу несколько пунктов, за которые могут проголосовать жители республики, связаны со здоровьем детей. Например, снижение младенческой смертности, увеличение охвата подростков профилактическими медосмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья, а также чтобы больше половины детей посещали медицинские организации с целью профилактики.

Проголосовать можно на сервисе «Опросы жителей» портала Госуслуг РТ, а также в мобильном приложении «Услуги РТ».

Жители республики могут не только выбрать предложения, которые сформировали эксперты проекта, но и предложить свой вариант. Приоритеты, набравшие наибольшее количество голосов, в декабре обсудит общественный совет при министерстве. В итоге определят от 5 до 7 приоритетных целей Министерства здравоохранения Татарстан на следующий год.

Ранее «Татар-информ» писал, какие пять задач перед министерством поставили на текущий год. А также, каковы промежуточные итоги.