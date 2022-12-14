Чаще выявлять рак и наблюдать за сердечниками: татарстанцы поставили 5 задач Минздраву

Тщательнее наблюдать в поликлиниках за онкобольными и сердечниками, достойно платить медикам и строить ФАПы: татарстанцы поставили задачи для системы здравоохранения республики на будущий год. Какие поликлиники откроются, а от каких амбулаторий откажутся – «Татар-информ» узнал на заседании Общественного совета при Минздраве РТ.

Чингис Махмутов рассказал, что в этом году в голосовании приняли участие 5 тысяч человек

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Пять тысяч татарстанцев выбрали цели для Минздрава РТ

В Татарстане завершилось народное голосование – жители республики обозначили цели и задачи для системы здравоохранения на будущий год. Из 16 предлагаемых вариантов жители РТ выбрали самые важные, по их мнению. Председатель Общественного совета Министерства здравоохранения РТ Чингис Махмутов рассказал, что в этом году в голосовании поучаствовали 5 тысяч человек.

«5 октября 2022 года мы провели экспертную сессию, где предварительно обсуждали каждую задачу. По результатам на сессии сформировали положения по двадцати приоритетным задачам на 2023 год. 19 октября члены Общественного совета определили из них шестнадцать вопросов для ведомства. Этот перечень разместили на портале госуслуг для голосования», – напомнил Махмутов.

Сегодня совет собрался, чтобы из самых популярных идей выбрать и утвердить для выполнения пять.

Онкологические вопросы объединили в один

Первым делом участники совета обратили внимание на то, что самый популярный у татарстанцев пункт «повысить выявляемость рака», за который проголосовали 2,8 тысячи человек, и пятый в топе популярных: «увеличить охват диспансерным наблюдением онкобольных» – связаны с онкологией.

Ростислав Туишев предложил добавить вопрос лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«В первой пятерке у нас две онкологические проблемы. Может быть, мы заменим один из этих пунктов и добавим вопрос лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения?» – предложил председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ, заслуженный врач РФ Ростислав Туишев.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заметил, что за выявляемость рака отвечают поликлиники и первый пункт подразумевает оценку качества работы первичного звена здравоохранения.

Главный советник отдела общественных проектов Администрации Президента РТ по вопросам внутренней политики Булат Ширеев предложил пункты, связанные с онкологией, объединить.

Булат Ширеев Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Члены совета обратили внимание, что лучше добавить в цели тему, связанную с сердцем и сосудами.

«В первом пункте мы раскроем те вопросы, которые были подняты и в пятом пункте, чтобы люди, которые проголосовали, видели, что эти вопросы остались важными, и мы, подводя итоги, будем смотреть, как выполняются оба этих пункта, объединенные в один», – подчеркнул председатель Общественного совета.

Какие цели поставили перед республиканской системой здравоохранения?

1. Повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с 62,5% до 63,2% и охватить диспансерным наблюдением онкобольных с 70% до 75%.

2. Привлечь в государственную систему здравоохранения Татарстана не менее 200 медицинских работников.

Члены совета объяснили, что в этом пункте речь идет и о врачах, и о медицинских сестрах.

3. Обеспечить строительство не менее 45 фельдшерско-акушерских пунктов в селах.

Начальник отдела технического контроля за ходом капительного ремонта Артур Набиуллин уточнил, что некоторые ФАПы построят там, где их никогда не было, другие капитально отремонтируют или заменят на новые.

Артур Набиуллин Фото: minzdrav.tatarstan.ru

4. Сохранить соотношение средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней заработной плате в Татарстане – не менее 200% и 100% соответственно.

5. Увеличить охват диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения с 60% до 70%.

За эти пять задач Общественный совет проголосовал единогласно.

Стоимость строительства поликлиник и ФАПов выросла в разы

Еще один вопрос касался изменений в программе модернизации первичного звена Национального проекта здравоохранения на 2023 год, которая реализуется в Татарстане.

«Программа разрабатывалась в 2019 году, ситуация была немножко другая. За это время изменилась стоимость и оборудования, и строительства», – рассказала заместитель директора Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Гузэль Волкова.

Гузель Волкова: «С 2023 года на 2024-й перенесено строительство 14 объектов. С 2023-го на 2025-й – семи объектов» Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В 2021 году в РТ построили 11 объектов здравоохранения, в 2022 году в планах построить 34. Гузэль Волкова добавила, что две огромные поликлиники – многопрофильную в Осиново и детскую в Дербышках – сдадут уже весной 2023 года.

В этом году по программе закупили 2835 единиц различного медоборудования, в 2021 году – 19 штук.

«С 2023 года на 2024-й перенесено строительство 14 объектов. С 2023-го на 2025-й – семи объектов. Во-первых, в связи с заключениями государственной экспертизы была увеличена стоимость двух объектов. Напомню, что деньги, запланированные на пять лет, которые мы получаем, не меняются, индексация не происходит», – отметила она.

Гузэль Волкова привела в пример строительство детской поликлиники в Дербышках – ее стоимость выросла с 515 до 670 млн рублей. Поликлиника в Осиново с 450 млн подорожала до 665 млн рублей.

Стоимость ФАПа тоже выросла с 52 до 83 млн рублей.

Участники совета подчеркнули, что ничего важного из планов по строительству и ремонту не убрали Фото: minzdrav.tatarstan.ru

И при увеличении стоимости Минздрав РТ вынужден искать деньги, сокращая некоторые другие расходы. Так, в Альметьевске по плану было построить три центра врача общей практики – в районах Урсала, Бигашево и в центре города. Одну из детских амбулаторий уже построили, вторую построит частная компания, в районе же отказались от идеи застраивать землю многоэтажками и передали площадь под малоэтажное строительство, из-за этого появление там медицинского объекта не целесообразно – количество жителей будет небольшое.

Также отказались от строительства некоторых ФАПов из-за того, что в селах снизилось количество жителей. Акушерский пункт появляется в поселке, если там живут не менее 300 человек.

А вот строительство поликлиники в «Салават Купере» из-за множества обращений, наоборот, ускорили. Если по плану стройку там должны были начать в 2025 году, то теперь принято решение начать ее в 2023-2024 годах.

Участники совета подчеркнули, что ничего важного из планов по строительству и ремонту не убрали и приняли изменения единогласно.