«ФАПы строятся, кадры привлекаем»: Минздрав РТ отчитался о работе за полгода

Сегодня в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан прошло заседание Общественного совета. Сотрудники ведомства отчитались о том, как за полгода продвинулось выполнение целей и задач, поставленных жителями республики.

Напомним, народное голосование прошло в конце прошлого года – татарстанцы обозначили пять целей и задач для системы здравоохранения на 2023 год. Из 16 предлагаемых вариантов жители РТ выбрали самые важные.

Первым выступил заместитель министра здравоохранения Ильдар Фатихов, он подвел промежуточные итоги работы Минздрава РТ за полгода.

«По итогам шести месяцев Татарстан по-прежнему занимает первое место в Приволжском Федеральном округе по рождаемости и естественной убыли населения. Республика имеет самые низкие показатели смертности и входит в число лидеров – в первую 20-ку РФ по этому показателю. По смертности населения республика достигла допандемийных показателей», – отметил замминистра.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Ильдар Фатихов добавил, что продолжительность жизни татарстанцев растет. Открываются новые учреждения здравоохранения, как крупные больницы, например, перинатальный центр на базе казанской седьмой больницы, так и ФАПы для жителей поселков и деревень.

Председатель Общественного совета Министерства здравоохранения РТ Чингис Махмутов отметил, что важно подводить промежуточные итоги и следить за тем, как выполняются наказы жителей Татарстана.

Самой первой обсудили задачу, за которую проголосовало больше всего татарстанцев: Повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с 62,5% до 63,2%.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров доложил, что за полгода процент раннего выявления рака составил 63,3%, то есть годовой план перевыполнен.

Он добавил, что онкологию на ранних стадиях выявляли на диспасеризациях и профосмотрах. Например, маммографию за шесть месяцев сделали 5,7 тысяч женщин, из них рак молочной железы обнаружили у 95 женщин, скрининг на рак легкого прошли 225 пациентов, онкологию подтвердили у восьми человек.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Сотрудники ведомства также обсудили задачу «Привлечь в государственную систему здравоохранения Татарстана не менее 200 медицинских работников».

Ведущий советник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Гелюса Козырова отметила, что на данный момент прибыло 529 новых медицинских работников. Эта цифра вызвала вопросы у участников заседания, не занижены ли цифры в этой задаче.

Однако Махмутов объяснил, что кадры не только поступают на работу, но и покидают государственную сеть. Поэтому только к концу года удастся вычислить, сколько новых сотрудников осталось на местах, исключив из числа тех врачей и медицинских сестер, которые уволились.

Начальник отдела технического контроля за ходом капитального ремонта Министерства здравоохранения РТ Артур Набиуллин, рассказал о том, как в этом году проходит строительство не менее 45 фельдшерско-акушерских пунктов в селах. По плану Минздрава, в 2023 году власти собираются возвести на два ФАПа больше, чем в прошлом году. 22 пункта будут возведены по республиканской программе, еще 25 – на средства, выделяемые по Национальному проекту «Здравоохранение».

«Работы на объектах ведутся. На сегодняшний день общее выполнение по программе составляет более 75%. Все модульные ФАПы уже на месте, смонтированы, ведутся отделочные работы и комплектация медицинским оборудованием», – отметил он.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

О сохранении соотношения средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней заработной плате в Татарстане – не менее 200% и 100% соответственно, на заседании Общественного совета рассказала начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина. По ее словам, за полгода средняя зарплата врачей в РТ составила примерно 91 тыс. рублей – более 200% от среднего заработка, а средние медицинские работники в среднем получают около 46 тысяч – также выше стопроцентной планки.

О пятой – последней задаче отчиталась начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ Елена Хафизова. Цель, которую поставили жители РТ – увеличить охват диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения с 60% до 70%.

«Согласно данным Фонда обязательного медицинского страхования, этот показатель выполнен и за полгода удалось проверить здоровье 70% сердечникам», – отметила она.