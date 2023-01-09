Старый Новый год в Челнах отметят на двух площадках

В Набережных Челнах праздничные гулянья завершатся встречей старого Нового года 13 января. Торжественные мероприятия пройдут на площади перед ДК «Энергетик» и площади «Азатлык». Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Он подвел итоги новогодних мероприятий, отметив, что в праздники и зимние каникулы прошло более 50 крупных событий.

В этом году новая команда «Парки Челнов» разработала концепцию зимней программы мероприятий в общественных пространствах. Главным символом концепции стала Ёлка — это главный символ Нового года и точка притяжения всех жителей и гостей города в праздники.

Впервые в Набережных Челнах 25 декабря на площади Азатлык прошло представление уличного театра «Пластилиновый дождь», который в 2014 году выступал на официальной церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Артисты показали невероятную постановку «Белые сны». Зрители смогли насладиться трюками на ходулях, танцами и юмористическими миниатюрами.

31 декабря челнинцы и гости города собрались на площади перед мэрией, чтобы встретить Новый год. Для зрителей выступили лучшие артисты и творческие коллективы города. Кроме этого, новогодние торжества прошли в микрорайоне «Замелекесье» и парке «Сидоровка».

1 января в парке Прибрежный состоялся праздничный «Забег обещаний». Каждый участник написал на листке заветное желание и пробежал 2023 метра. Однако в связи с погодными условиями 7 января были отменены Рождественские гулянья на площади перед мэрией и перед ДК «Энергетик».

Большое внимание уделялось проведению новогодних мероприятий для разных групп детей. В учреждениях образования, культуры, физкультуры города прошло более 1,1 тыс. новогодних представлений, организованных работниками школ, детских садов совместно с педагогами дополнительного образования, культуры, физкультуры. В организации и проведении новогодних мероприятий приняли участие творческие коллективы управления образования, молодежи, культуры и спорта. Организаторами мероприятий стали более 2 тыс. работников учреждений.

Помимо этого, для жителей и гостей города в течение новогодних каникул функционировали катки массового катания. Популярностью в городе пользуются освещенная лыжная трасса в парке «Прибрежный».

«Большая работа проведена по подготовке и проведению новогодних мероприятий, убранств нашего города, улиц, площадей, мест массового пребывания детей и взрослых. Все намеченные планы и мероприятия выполнены, всем кто принимал участие в очень важной подготовке общественных пространств, большое человеческое спасибо и тем, кто в зимние новогодние дни организовал мероприятия для детей и для взрослых, — это требует определенных физических и моральных сил», — прокомментировал доклад коллеги мэр Наиль Магдеев.