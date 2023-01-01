Челнинцы встретили Новый год на трех площадках

В Набережных Челнах новогодние гуляния в ночь на 1 января развернулись на площади Азатлык. Жителей поздравил мэр Автограда Наиль Магдеев, депутат Госдумы Альфия Когогина и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Кадры опубликованы в телеграм-канале городской мэрии.

Обращаясь ко всем горожанам и гостям, Наиль Магдеев отметил, что 2022 год был сложным, напряженным, тревожным для всей нашей страны, республики и Автограда.

«Все мы живем в условиях специальной военной операции, мобилизации: город отправил в зону СВО более одной тысячи своих лучших сыновей. Безусловно, мы за них переживаем, мы ими гордимся! Будучи там я еще раз увидел высокий боевой дух. К сожалению, среди наших воинов есть и погибшие. Вечная память! От имени наших воинов хочу сказать слова благодарности каждому челнинцу за поддержку, — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что в это непростое время экономика города работала, предприятия выполнили свои обязательства перед работниками.

«За уходящий год мы вместе смогли отремонтировать дороги, построить театр, школу. Это наш труд, наш большой успех! Новый год — это семейный, теплый, душевный праздник. Каждый загадывает желания, которые бы сбылись в 2023 году. Желаю каждому семейного счастья, любви, благополучия», — пожелал мэр.

Коллективы украсили новогоднюю ночь своими выступлениями. Несмотря на отсутствие салюта, все народные гуляния со сказочными персонажами для взрослых и детей состоялись: и на площади Азатлык, и в микрорайоне Замелекесье, и в парке Сидоровка.

По традиции на главной площади была организована трансляция новогоднего поздравления Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Президента Российской Федерации Владимира Путина.