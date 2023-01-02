Более 200 челнинцев дали себе обещания и пробежали 2023 метра
В первый день нового года более 200 горожан Набережных Челнов приняли участие во всероссийской акции «Забег обещаний», пишут «Челнинские известия».
Мероприятие прошло в парке Прибрежный в полдень. Участники марафона написали свои желания на стартовых номерах и побежали 2023 метра.
Обещания, которые сами себе давали бегуны, были разнообразными: от романтичных «чаще улыбаться» и «нести добро» до вполне практичных «сделать ремонт» и «стать отличником». Были и неожиданные — например, «прекратить материться».
Предварительно для бегунов тренер провел зарядку во избежание травм.
Забег объединил множество сообществ — бегунов, лыжников и всех активных горожан.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогоднюю ночь челнинцы встретили на трех площадках. Какие события запланированы в республике, читайте в материале.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.