Более 200 челнинцев дали себе обещания и пробежали 2023 метра

В первый день нового года более 200 горожан Набережных Челнов приняли участие во всероссийской акции «Забег обещаний», пишут «Челнинские известия».

Мероприятие прошло в парке Прибрежный в полдень. Участники марафона написали свои желания на стартовых номерах и побежали 2023 метра.

Обещания, которые сами себе давали бегуны, были разнообразными: от романтичных «чаще улыбаться» и «нести добро» до вполне практичных «сделать ремонт» и «стать отличником». Были и неожиданные — например, «прекратить материться».

Предварительно для бегунов тренер провел зарядку во избежание травм.

Забег объединил множество сообществ — бегунов, лыжников и всех активных горожан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новогоднюю ночь челнинцы встретили на трех площадках. Какие события запланированы в республике, читайте в материале.