Старые купюры в 1 и 5 тыс. рублей выйдут из обращения по мере естественного износа

Фото:©«Татар-информ»

Обновленные банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей введут в обращение с 16 октября. Они поступят в оборот постепенно и будут обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.

«Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений», — подчеркнул спикер.

Он также отметил, что по мере естественного износа купюр старого образца они будут вытесняться модернизированными банкнотами. При этом на данный момент в РФ есть большой запас банкнот номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей старого образца, которые только еще предстоит выпустить в оборот.

Ранее сегодня Центробанк презентовал обновленные банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. На тысячерублевой купюре появились несколько достопримечательностей Приволжского федерального округа, а на пятитысячной — Урала.