Старшина роты из Сарманово: «Во имя мира спецоперация объединила нас всех»

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Военнослужащий Ильнар Хусаенов из села Карашай-Саклово Сармановского района Татарстана во время своего краткосрочного отпуска пришел на сход граждан. Старшина роты рассказал, что ушел в зону СВО по мобилизации, сейчас подумывает заключить контракт.

До 9-го класса Ильнар учился в Карашай-Саклове, получил среднее образование в Большенуркеевской школе. После этого поступил в Сармановский аграрный колледж. Получив диплом, вступил в ряды армии. Служил в Таганроге в одной из частей ВКС РФ. Благополучно отслужив, попробовал заняться предпринимательством и открыл свое дело. Но тут объявили мобилизацию.

— Как вы восприняли призыв?

— Я вел себя спокойно, понял, что должен быть там. Это было связано с важными событиями в моей жизни. 21 сентября — мой день рождения. В тот день Президент России в связи со специальной операцией объявил мобилизацию. 18 декабря — день рождения моей мамы, в тот день мы вместе с эшелоном вступили на передовую линию. Эти даты навсегда отпечатались в моей душе и никогда не забудутся. 31 декабря, в новогоднюю ночь, состоялся первый бой.

— Что сказали ваши родители, близкие?

— Конечно, для матери нет никого дороже драгоценного ей ребенка, она очень беспокоилась, но всё же благословила меня, пожелав благополучного возвращения. Каждый раз, возвращаясь в отпуск, жажду встречи с ними, но когда наступает время расставаться, тяжело всем. Поэтому желаю, чтобы это были временные проводы.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

— Есть ли знакомые в вашей части?

— Есть, много и земляков, и других татар. Мы — на Херсонском направлении. Встретил там казанского парня, с которым вместе проходили срочную службу, общаемся с ним. Его работа связана с государственной тайной, намного ответственнее.

— А в который раз вы приехали в отпуск?

— В четвертый раз. Это возвращение тоже выдалось особенным. Поначалу я спокойно воспринимал новость про то, что меня отправляют в отпуск. В этот раз почему-то сердцем стремился домой. По дороге в Казань часто делали остановки. Я всё время торопил. Оказалось, не зря. Когда до Казани оставалось три часа, сообщили о смерти моего деда Рашита. Хорошо, что смог проводить его в последний путь, не пришлось сожалеть хотя бы об этом. Может, и сердцем заранее почуял. Когда командир дал возможность выбирать, поеду ли в этот или другой раз, тут же изъявил желание поехать сейчас.

— Какой у вас позывной? И есть ли история, связанная с его выбором?

— Распространенный среди военных — Каптер. Его история увлекательна. Каждый придумывал себе какой-нибудь позывной, я тоже был занят этим. В то время я планировал приобрести машину «Рено Каптер». Парни предложили назвать себя так. Командир полка решил, что такой позывной — слишком длинный, сократил, после чего за мной привязалось такое имя.

— У вас есть семья?

— Кажется, что в моей жизни нет ничего случайного. У каждого события есть своя история. Моя женитьба также получилась очень интересной. Супруга Елена родилась в совхозе «Татарстан» Тукаевского района. В день отъезда на спецоперацию, 22 октября, мы официально расписались с ней. В 6 часов утра мы уже стояли у дверей отдела ЗАГС.

— Какова ваша жизненная позиция?

— Стараюсь всегда сохранить оптимистический дух. Считаю, что и эта военная ситуация возникла неслучайно. Ее одобряет и мирное население новых регионов России, благодарит нас за то, что мы защищаем их. Там люди жили весьма мучительно. Там, где мы проходили, были деревни без газа. Не было абсолютно никакого продвижения, развития, словно после СССР время остановилось. Ведь мы сами живем цивилизованно. Какие бы сражения ни шли, там жизнь не останавливается. Общаемся с местным населением.

Когда разговаривали с одним, он выразил радость и благодарность Правительству России: «Раньше на всю деревню был один автомобиль, сейчас покупают по несколько машин на семью. Увеличили выплаты на детей, благоустраиваются дороги, строятся площадки, дома. Наша жизнь улучшилась, с каждым днем развивается». Действительно, города, которые мы видели раньше, не узнать, они получили второе дыхание. Везде идет строительство. Там наблюдаются такие же изменения к лучшему, как и в нашей стране. Помнится, как нас встречали с букетами цветов и словами: «Вы — наши спасители». Да, наверное, и среди них есть люди другого мнения, но большинство населения — на нашей стороне.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

— А есть у вас какой-то девиз?

— «Вперед! Вперед! И вперед!» Мы верим в победное будущее. С теми, кто служит в части, живем дружно. Откуда бы ни поступала гуманитарная помощь, делим ее на всех. Сегодня посылка поступает из одного района, завтра — из другого. Мы сильны единством. Важно и то, что где татары — там порядок. Я не хочу задевать другие нации, но это правда. Блиндаж, где живут татары, также отличается от остальных. Там видны и трудолюбие, и мастерство. Они не ходят в обуви, полы — чистые, застелены паласом. У нас есть баня.

Как старшина роты я горжусь своими парнями. Благодаря своему трудолюбию они построили мечеть. Два раза переезжали, но оба раза строили мечеть с такими же вдохновением и единством. Там есть Коран, молитвенные коврики. Кроме того, в Херсонской области развевается самый большой флаг — татарстанский. Мы хорошенько закрепили его. Показалось, что чего-то не хватает. Установили столб, прикрепили к нему дорожные указатели «Сарманово», «Казань» и названия других районов.

Командир нашей роты — из Альметьевского района, очень позитивный, отзывчивый парень, старается положительно решить любой возникающий вопрос. Пропускает через себя все наши переживания и заботы, старается помочь по возможности.

Еще хочется сказать вот что. Эта специальная операция объединила людей. Да, у нее есть свои плюсы и минусы. Если мы объединяемся на поле боя, в сельских домах культуры собираются люди, до этого не общавшиеся с соседями и даже родственниками, вместе плетут маскировочные сетки, готовят сухие супы, делают свечи. У всех одно желание — мир и благополучие. Большое спасибо всем помогающим.

— В настоящее время все наши смелые парни, вставшие на защиту страны, — герои. Мы преклоняем головы перед вами, выражаем огромную благодарность.

— Пользуясь случаем, я тоже хочу высказать слова благодарности. Я благодарен родителям, семье, близким, родным, желаю им терпения. Говорю искреннее «спасибо» руководителям района, поселения, односельчанам, жителям района за постоянную помощь военнослужащим, всем, кто вносит вклад. Пусть будут живы и здоровы. Мы вернемся с победой.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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